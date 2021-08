Estrada y Calletti recorrieron la provincia y dialogaron con los vecinos

Emiliano Estrada y Pamela Calletti precandidatos a Diputados Nacionales, fueron bien recibidos tanto por vecinos como intendentes de diferentes municipios que visitaron.

“Ustedes saben que no venimos porque en 15 días hay elecciones; aunque me tocó perder una elección hace dos años, no dejé de reunirme con los intendentes y trabajar para que se escuche su voz en el Ministerio del Interior de la Nación; o antes como Ministro de Economía, mis encuentros con los dirigentes fueron permanentes y siempre con el objetivo de encontrar soluciones a los problemas que me acercaban. Siempre desde el diálogo y siempre tendiendo puentes”, dijo Estrada durante una de sus visitas.

“Hoy el presente nos encuentra gestionando obras que son una realidad en todo el sur de la provincia, a partir de la mirada federal del gobierno nacional, con la articulación del gobierno de Gustavo Sáenz y por la gestión y dedicación que tiene cada uno de los intendentes de esta provincia”, señaló el dirigente en otro momento.

“Los intendentes son los actores claves de cada una de las ciudades de Salta y junto al gobernador deben tener la mayor cantidad de herramientas que le permitan reconvertir a la provincia en una Salta productiva. Esa es la realidad que venimos trabajando y es sobre la que queremos seguir construyendo hacia delante. Pedimos la oportunidad de poder seguir haciendo lo que estamos haciendo”, agregó haciendo referencia a las reuniones que mantuvieron con los intendentes de Metán, Río Piedras, el Jardín, La Candelaria, El Tala, J.V González, General Pizarro, Rosario de la Frontera y El Galpón.