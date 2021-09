Procesión: "No hay suficientes policías para controlar a miles de personas"

Salta ya transita el tiempo del Milagro mirando con ansias al próximo 15 de septiembre cuando se concrete nuevamente la procesión con distintos protocolos, restricciones, y público ordenando por las cuadras donde pasarán las imágenes, actividad que vendrá después de ir a las urnas este domingo 12 para votar en las PASO.

Sobre ambas cuestiones se manifestó el ministro de Gobierno, Ricardo Villada quien en diálogo con Canal 9 Multivisión hizo un fuerte énfasis sobre la necesidad que los salteños se cuiden y respeten las disposiciones de cuidado sanitario, para evitar contagios y no depender siempre del control policial.

“Ya hemos tenido un proceso electoral en la provincia que se desarrolló con mucha tranquilidad y normalidad”, destacó el funcionario apuntando a que “se resguarden los protocolos sanitarios en relación a la concurrencia, distanciamiento y los aspectos a cuidar ese día”. En este punto y mirando hacia el descenso de contagios de estos días en Salta, recalcó que “debemos trabajar para que no se produzcan nuevas olas” como las que tuvimos este 2021 y hace un año.

En ese sentido miró hacia las festividades del Milagro las cuales definió como una “prueba de fuego para nuestra responsabilidad como pueblo (de) no generar desbordes”. No obstante sentenció como imperioso que la gente sepa ubicarse y no depender de los controles policiales.

“Yo reflexiono: ¿qué esperamos, qué vayan mil policías? Debemos dejar de pensar que los problemas los va a solucionar la policía, tenemos que estar a la altura de las circunstancias, si no nos va a pasar la película que ya vimos; esto es una prueba de la responsabilidad colectiva, no hay suficientes policías para controlar las miles de personas que seguramente van a querer ir a rendir culto” a las imágenes”, expresó el funcionario.

“¿Qué hacemos, parar un policía en cada casa? ¿En cada ruta y no dejar entrar? Ya pasamos esa etapa; apelamos a la responsabilidad, bajaron los casos, debe haber racionabilidad”

Por otra parte el funcionario se manifestó sobre el regreso de la presencialidad total a los establecimientos educativos. “El protocolo se ha modificado, depende de cada establecimiento que se pueda concurrir todos los días o que se concurran más días pero no todos… depende de cada uno pero necesitamos que los chicos estén en las aulas en la forma más posible”, expresó para finalizar