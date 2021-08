A un año del pico de contagios de COVID en Salta, aseguran que “lo peor ya pasó”

En medio de la labor del personal sanitario para inocular a la mayor cantidad de salteños y el trabajo incansable en los hospitales para cuidar a los contagiados, los casos de COVID-19 han disminuido considerablemente y eso ha generado un breve alivio en el contexto sanitario de la pandemia, recordando que Salta hace un año se encontraba en el pico de la primera ola.

En ese contexto el doctor Marcelo Nallar, gerente del hospital Oñativia dialogó con CNN Salta -94.7 MHZ- donde analizó el panorama actual con el del 2020 afirmando que “es otro el panorama, totalmente distinto gracias a Dios, el año pasado vivimos momentos de mucha angustia donde la mortalidad fue seria por septiembre”.

Ahora “nos afrontamos a un septiembre más tranquilo y espero no equivocarme, con una disminución notable de casos, con una disminución de camas con pacientes Covid graves y eso se debe a múltiples factores que nos dejan un poquito mejor posicionados que el año pasado”, recalcó el doctor.

En este punto el gerente subrayó el avance de la vacunación la cual permite tener una población con defensas. “Es la herramienta de oro, no hace que uno no se enferme de Covid pero no vamos a tener un Covid grave que necesite internación, eso hace que el sistema de salud no se sature, es momento de acelerar la vacunación a quienes les falte completarla”, consideró importante.

“Las terapias intensivas están llenas de no vacunados, el 90%”

Sin embargo, el trabajo sanitario sigue activo dado que, según recalcó Nallar, ahora aparecen los problemas post-Covid con pacientes diabéticos que no recibieron la atención precisa, descompensados, con enfermedades cardiovasculares avanzadas, oncológicos que necesitan intervenciones quirúrgicas, por citar algunos ejemplos. “Ha bajado el porcentaje de Covid en terapia y automáticamente empezamos a dar lugar al paciente en lista de espera para ser internados quirúrgicamente, que necesitan bypass o trasplantes”, ejemplificó.

Para finalizar y mirando hacia las próximas semanas, Nallar se mostró esperanzado en que esta merma de contagios pueda sostenerse dando cierto respiro. “Creo que seguirá un descenso de casos importante y alguna semana habrá algún aumento, habrá semanas con más casos que otras pero creo que lo peor ya pasó, soy optimista pero no es para relajarnos”, puntualizó para concluir.