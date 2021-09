Diputados aprobó la Emergencia Turística en Salta pero vuelve al Senado

Estaba previsto que el pasado 31 de agosto la Cámara de Diputados debatiera el proyecto proveniente del Senado y que declara la Emergencia del Sector Turístico en el territorio de la provincia hasta el 31 de diciembre de 2021.

Pese a estar incluido dentro del acta de labor de aquella fecha, el proyecto se prorrogó en su tratamiento para poder analizar mejor el contenido de la iniciativa, dialogar con los sectores turísticos y fue finalmente este martes cuando la Cámara Baja lo puso sobre la mesa de debate en la sesión celebrada.

Con 48 votos positivos, Diputados aprobó el proyecto tras un largo análisis, enviándolo nuevamente en revisión a la Cámara de Senadores, la cual supo tratar la emergencia turística a fines de julio.

Al momento de su profundización, el diputado Javier Diez Villa enfatizó en la importancia de la actividad recreativa para la provincia, recalcando que el proyecto consistía en “beneficios para el sector, habida cuenta del impacto que tuvo la pandemia en ese sector tan importante para la economía” salteña. También recalcó que “si hay una política de Estado que preservaron los distintos gobiernos, es la turística que ha posicionado la provincia entre los destinos más buscados”.

Similar fue lo dicho por su par, Socorro Villamayor. “Cuando nos hablan de turismo de reunión, Buenos Aires es el mayor centro de emisión directa, pero cuando se piensa a más de mil kilómetros, se elige Salta lo cual habla de su belleza, su calidad y la promoción”, informó.

Por su parte el diputado Ramón Villa fue un poco más duro respecto a la necesidad que el turismo pueda explotarse en todos los rincones de la provincia por igual. “Salta no es solo los valles, no me gusta que se conozca Rivadavia por su pobreza, vengo pidiendo una mirada a Rivadavia que es rica en reservas naturales, tiene ríos importantes donde los pescadores llegan haciendo malabares, no tenemos una mirada al norte con sus bosques, aves, espejos de agua naturales”, criticó.