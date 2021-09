“El perfil de Emiliano Estrada coincide con el mensaje que dieron los salteños el 15 de agosto”

A pocos días de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) del 12 de septiembre, el periodista Daniel Ávalos y ex legislador y funcionario Pablo Kosiner, analizaron en InformateSalta TV, programa conducido por Rebeca Aldunate y José Zambrano, la campaña electoral que están llevando adelante los precandidatos a diputado nacional.

A su turno, Ávalos consideró que lo primero que hay que tener en cuenta es la confusión, indiferencia e indignación de gran parte de la sociedad con la clase política lo que se traduce en un desapego de los comicios.

“De todos modos, creo que en un escenario similar a las provincias, hay una campaña distinta, porque hay una polarización evidente en el país y hace que los candidatos se monten sobre esos dos modelos en pugna y eso los obliga a elaborar una serie de discursos un poco más elaborados y más políticos”, dijo.

En este sentido, opinó que será una elección de sellos en la que los electores elegirán según el frente con el que se identifican y brindó una visión sobre los precandidatos que dirimirán su paso a las elecciones Generales del 14 de noviembre.

“En el Frente de Todos, yo diría que Emiliano Estrada está corriendo adelante, a pesar que todos tienen un denominador común, no solamente son pocos conocidos sino que tuvieron 20 días de campaña por la elección provincial para no confundir. El perfil de la candidatura de Emiliano Estrada coincide con el mensaje que dieron los salteños el 15 de agosto, dijeron seguimos enojados con la política. Se lo vio recorrer mucho el interior, con intendentes que siempre apoya y una campaña prolija”, indicó.

En el caso de Juntos por el Cambio +, sector representado por el macrismo, consideró que los 4 candidatos son más conocidos en la ciudad y más desconocidos en el interior. “Se ve poco armado del interior, paridad por lo menos de conocimiento y una campaña que tuvo el apoyo de figuras importantes que ayuda porque le da más identidad al sello”.

En relación a Durand Cornejo, manifestó que es una figura que atraviesa el 100% de los capitalinos, más allá de si lo quieren o no, y resaltó la figura de su candidata en segundo término, Natalia Loria, es una persona de confianza del intendente de Tartagal, un distrito muy importante.

Sobre la Izquierda, cree que tiene un problema grave porque si bien tienen una base dura que hace que saquen porcentajes en el orden del 8%, el llevar 4 listas le puede llegar a traer muchos problemas.

Por su parte, Pablo Kosiner, expresó que la polarización extremadamente personalizada que se está dando, es un problema para el futuro del país. “Ya tenemos bastantes pruebas que en la medida que la confrontación irracional de las gestiones ha llevado a que la Argentina no pueda salir adelante. La energía de Argentina está inmovilizada producto de la confrontación permanente. Lo que uno tendría que hacer en estos casos es abrir un poco la cabeza y ver por dónde salieron los países que tuvieron los mismos problemas”.

Para él, el camino de salida sería lograr un acuerdo nacional que involucre a todos los sectores y empezar a debatir ya desde las campañas electorales los problemas estructurales, lo que actualmente no ocurre.

“Lo que tiene que hacer la política es dar respuestas desde la responsabilidad que les toca. Después, la sociedad puede estar de acuerdo o no con la manera de gestionar, de pensar, pero lo que no puede pasar es que alguien que entra a la política, lo haga para hacer un proceso electoral y no de gestión. La decepción pasa por el mirar al costado", aseveró.