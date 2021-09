Jure en Sin Vueltas: “Con el COVID-19 todos los días aprendemos algo nuevo”

A un año y medio de pandemia, el COVID-19 comienza a dar respiro en Salta. Esta batalla, las vacunas juegan un rol fundamental, no para prevenir con contagios pero si las formas graves de la enfermedad.

Con este panorama, Adriana Jure, jefa del programa de Inmunizaciones, indicó a Sin Vueltas de InformateSalta que las vacunas son una herramienta sumamente importante para mitigar la pandemia, acompañadas por supuesto de las otras medidas de prevención.

“Hoy tenemos ya muchos vacunados pero aún falta pedir a aquellos que aún no lo hicieron, acercarse a la vacunación, está disponible en forma universal, para mayores de 18 años, no tienen que sacar turnos. Es muy importante aunque la persona sea joven, sana, que coma bien, esta prevención no solo para que se cuide individualmente sino para que también cuide a la gente que la rodea”, dijo.

En este sentido, destacó que desde el área de Salud todo el tiempo están ideando estrategias para acercar a más personas a la vacunación. “Estamos avanzando con la vacunación en ciertos lugares a domicilio, con los diferentes puestos de vacunación tanto en Capital como en el interior, tratando de alcanzar la mayor cantidad y siempre va a haber un porcentaje, que esperemos que sea el menor, que no se quieren vacunar”, expresó.

Asimismo, resaltó que todas las vacunas que se están utilizando son seguras y eficaces y pese a que pueden llegar a tener eventos adversos, principalmente pueden ocasionar fiebre, dolor articular y muscular, son muy leves comparados con los síntomas que provoca el COVID-19.

“Con este virus todos los días estamos aprendiendo algo nuevo, nadie sabe todo y estamos viendo incluso eventos o complicaciones a largo tiempo o mucho tiempo después de personas que fueron asintomáticas. Entonces, siempre es mejor prevenir”, manifestó.

En relación a la llegada del primer lote de las vacunas Pfizer, aseguró que aún desconocen que cantidad de dosis vendrán a la provincia, sin embargo, ya mantuvieron reuniones con el Ministerio de Salud de Nación para determinar aspectos de conservación, logística y aplicación.

Sobre la posibilidad de aplicar una tercera dosis, subrayó que todavía se discute a nivel mundial si es necesario y que primero se debe avanzar en la colocación de las segundas dosis. “Si se plantea la aplicación de una tercera dosis, todo escalonado, todo programado con evidencia. La requerirían en primera instancia las personas que tienen alguna inmunosupresión”, explicó.

Finalmente, recordó que tienes recibieron primera dosis de Sinopharm al 21 pueden aplicarse la segunda; en el caso de Astrazeneca el intervalo es de 56 días u 8 semanas; con Sputnik V quienes quieran recibir el segundo componente deben esperar a que se les asigne el turno u optar por intercambiar con Moderna a las 8 semanas. Los recuperados, con el alta clínica y epidemiológica ya pueden acercase a los centros de vacunación.