Aborto: "Hay que llevar adelante la ley que existe, le guste o no a Cargnello"

Ayer, durante la homilía del Pacto de Fidelidad, el monseñor Cargnello pidió que se advierta las consecuencias “de la injusta ley del aborto”, y los exhortó que se animen a reabrir la posibilidad de debatirla sin tomar partido por ideologías o caso contrario que reglamenten la misma para evitar los excesos que terminaron dejando a un bebé sin vida como ocurrió hace poco en el hospital de Tartagal.

InformateSalta dialogó con Mónica Menini, abogada feminista e integrante de Católicas por el Derecho a Decidir y de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto legal, seguro y gratuito de Salta, quien criticó que las manifestaciones de Cargnello no representan a la toda la iglesia.

“No es nuestra opinión como católicas con derecho a decidir. Monseñor cada vez que tiene oportunidad hace este tipo de declaraciones y nosotras ya hemos comentado que él utiliza su lugar del rol que tiene dentro de la sociedad para explayar su posición en momentos en que los católicos estamos en una situación de fe y espiritualidad, donde no estamos discutiendo temas que tienen que ver con las políticas públicas del estado”

La abogada sostuvo que “esta es una cuestión de salud, una cuestión de políticas públicas del estado, es un debate que se ha dado en la sociedad, que ha terminado en el Congreso de la Nación, que tiene una promulgación, que está reglamentado y que lo único que hay que hacer es implementarlo”.

“Los temas que tienen que ver con la moralidad sexual que deben llevar adelante las personas en sus propias vidas, la iglesia siempre ha tenido algunas consideraciones. Pero no es algo que nos importe, lo que hay que hacer es llevar adelante la ley que existe, le guste o no a Cargnello, no representa lo que piensa la iglesia, las personas piensan diferente dentro de la iglesia”, dijo.

Menini indicó que hay muchas mujeres católicas que abortan de manera clandestina. “El equipo médico actuó muy bien, todo se hizo de acuerdo a la ley, la ley no tiene grises”, agregó.