Hermanitas salteñas contaron en la escuela que su padrastro las abusaba

El juez de la Sala I del Tribunal de Juicio de Orán, Mario Maldonado, condenó a un hombre a 9 años de prisión efectiva por abuso sexual simple agravado por la guarda y por la situación de convivencia preexistente reiterados y bajo una misma unidad de acción en perjuicio de una niña de 12 años y abuso sexual simple agravado por la guarda y por la situación de convivencia preexistente reiterados y bajo una misma unidad de acción en perjuicio de otra niña de 8 años, en concurso real.

Luego de realizar la investigación que confirmó el abuso del hombre de 34 años en perjuicio de sus dos hijastras, la fiscala de Violencia Familiar y de Género de Orán, María Soledad Filtrín Cuezzo, solicitó 12 años de prisión efectiva durante el juicio.

La denuncia fue radicada por la abuela de las niñas en septiembre de 2019, tras acudir a la escuela a la que concurren sus nietas y dialogar con la directora sobre algunas actitudes sospechosas.

Con la intervención de las docentes, la niña de 12 contó que su padrastro la sometía a tocamientos a ella y su hermanita, y manifestó que no habían contado nada a su madre porque no les creería.

El condenado fue trasladado a la unidad carcelaria de Orán y se dispuso la extracción del material genético y su posterior incorporación en el Banco de Datos Genéticos.