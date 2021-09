"Para ganar votos", así definen los salteños las medidas anunciadas por Nación

Fue de manera repentina y sorpresiva cuando la ministra de Salud, Carla Vizzotti, anunció que ya no sería obligatorio el uso de barbijos o tapabocas al circular por la vía pública, entre otra serie de medidas que anticipan la liberación general de actividades, reuniones y turismo ante la pandemia.

No obstante el Ministerio de Salud de Salta anunció que hasta el 1° de octubre próximo seguirán vigentes todas las disposiciones sanitarias y de bioseguridad actuales, lo cual implica que la provincia proseguirá con la obligatoriedad del uso del tapabocas en espacios abiertos o cerrados.

A todo esto, ¿qué opinan los salteños? Para responder esta interrogante InformateSalta consultó los comentarios de los usuarios en las redes sociales, donde casi en su totalidad se mostraron críticos de los anuncios de Nación, apuntando que lo resuelto es más político que sanitario.

En general, los comentarios consideran que las medidas del Gobierno Nacional son intentos de conseguir votos y revertir en noviembre la derrota del oficialismo en las PASO. “Al gobierno le importa recuperar voto, nada más”; “Fue una medida para ganar votos, lo único que les importa es el poder”; “Alberto y Cristina solo les interesa ganar las elecciones, ya le dimos la 1ra dosis, en noviembre va la 2da”, son algunas de las expresiones.

También están quienes se manifestaron en contra del no usar barbijo. “No es el momento de dejar los barbijos, contagios hay muchos, pasa que no se hacen los testeos y los hospitales no dan las cifras reales”; “No es necesario dejar el tapaboca o barbijo” y “No es el momento, tampoco abrir las fronteras para extranjeros”, son ejemplos del rechazo de la gente.