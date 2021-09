Sáenz, sobre la polémica del barbijo: “La pandemia, para nosotros, no ha terminado”

Ha sido tema de polémica y debate por estas horas el anuncio hecho por la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, respecto a que ya no sería obligatorio el uso del barbijo al aire libre, entre otras disposiciones en el marco de la pandemia del coronavirus.

No obstante, desde Salta anticiparon que el uso del barbijo será obligatorio aún hasta el 1 de octubre tanto en lugares abiertos como cerrados, según lo indicado desde la cartera sanitaria provincial, pidiendo a la gente no descuidar las medidas sanitarias de bioseguridad.

Sobre este tema habló el gobernador Gustavo Sáenz en diálogo con radio Mitre de Buenos Aires, dando su mirada de esta polémica instalada hasta el ámbito social. “Lo que escuché es una manifestación de voluntad, no hay nada por escrito que determine cuáles van a ser las nuevas medidas”, reflexionó primeramente.

A esto consideró que “si estaba reunido el Gabinete, sacarán alguna resolución o algo que podremos acompañar o no, desde cada uno, analizando la situación de cada provincia como lo estamos haciendo desde el inicio de la pandemia”, manifestó respecto a la toma de decisiones.

“Hemos acompañado en algunas cosas y en otras no, buscamos el equilibrio entre la salud y la economía”

No obstante el mandatario salteña consideró que “con el tema del barbijo, seguimos insistiendo que hasta que no haya una resolución escrita que determine la situación”, no se tomará una decisión. “La pandemia para nosotros no ha terminado, hemos encontrando en estos días variantes Delta y MU” en la provincia”, recordó el gobernador.

Dicho esto recalcó en la necesidad que el salteño siga haciendo un buen respeto y aplicación de las medidas sanitarias preventivas. “El análisis que hacemos es que, quien sale a la calle sin barbijo, ya no lo usa para nada, estaría bueno que sea costumbre llevarlo, ya es cuestión de costumbre, estaría bueno que la gente entienda que debe tener el barbijo”, dijo para concluir.

“Si ahora cuesta que (la gente) lo tenga (puesto al barbijo), ¡imagínense si se libera totalmente!”