Aseguran que Gisela Dulko también le habría sido infiel a Fernando Gago

Cinthia Fernández contó como primicia que Gisela Dulko y Fernando Gago se habrían separado en medio de un escándalo que incluía una infidelidad. Este lunes, se proporcioní más información: "Pude hablar con el abogado, ya están conversando para iniciar los trámites de divorcio... No está iniciado pero están en eso", detalló.

Según contó Cinthia, la ex tenista habría descubierto a su marido con otra mujer en su propia casa. Pero la cosa no termina ahí: "ella era amiga de la amante, se habían conocido en el colegio de los hijos". También aseguró que no sería la primera vez que el futbolista le es infiel, sólo que nunca había vivido algo tan chocante como verlo in fraganti, con sus propios ojos.

Ahora la panelista dio nuevos detalles sobre la separación y reveló que Dulko habría tenido una relación paralela con un hombre por lo que ella le habría sido infiel también a Gago.

“Me llegó la información de alguien cercano a Verónica, la amante de Gago, que Gisela en un momento en el que el matrimonio estaba mal le habría sido infiel a él con un chico llamado Agustín”, aseguró Cinthia y reveló qué pasará con la casa que tenían en Nordelta.

“Ya no vive nadie en la casa del barrio Los Castores de Nordelta. Gisela se mudo a San Isidro y consiguió un colegio para su hijos allí”, aseguró Fernández.

Hace unos días Ximena Capristo fue la encargada de dar más información sobre la ruptura y felicitó en vivo a Cinthia Fernández por dar la primicia que todos esperaban.





