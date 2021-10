Vendedores ambulantes y manteros ven con buenos ojos mudarse al Mercado San Miguel

InformateSalta dialogó con Jorge Pampero, del Sindicato de Vendedores Ambulantes de la República Argentina Seccional Salta (SIVARA), quien se manifestó a favor de trasladar a un sector de los manteros hacia el mercado céntrico, siempre y cuando puedan consensuar los términos y condiciones.

Se trata de un proyecto municipal que busca ubicar a los manteros en distintos sitios de la ciudad para evitar que se instalen en veredas y peatonales. Uno de los puntos que goza de mayor aceptación es el subsuelo del Mercado San Miguel, por eso ayer recorrieron el lugar el titular del mercado, José “Pepe” Muratore, la secretaria de gobierno municipal, Frida Fonseca, y el representante de los manteros.

“Estamos consensuando las posibilidades, nosotros no somos capitalistas y por esa razón no tenemos la posibilidad de alquilar, tener un negocio, no contamos con ese capital por eso salimos a vender nuestras baratijas al espacio público”, dijo Pampero.

El vendedor ambulante adelantó que se está consensuando el valor que pagarían por cada puesto. “Desde nuestro sindicato insistimos que sea bonificado dada la situación precaria y vulnerable que viven los vendedores ambulantes, muchos viven en una precariedad absoluta y en hacinamiento”, agregó.

El titular de SIVARA manifestó que aplauden la iniciativa ya que “hace cinco años que venimos insistiendo en soluciones y registro de los trabajadores informales. "Por fin parece que alguien realmente va a trabajar para eso, agradecemos a Frida Fonseca porque se puso la mochila al hombro”.

Sin embargo, Pampero reconoció que es una solución parcial. “Sabemos que el lugar va a ser preparado, somos conscientes que hay que pagar pero le pedimos a las autoridades que consensuemos el valor acorde a lo que podamos pagar. Ayer nos reunimos con Muratore para tratar de ver la estructura de cómo se va a modificar adentro, la idea es que sea un paseo agradable tanto para los visitantes como para los vendedores, podrían ingresar entre 80 y 100 puestos”.