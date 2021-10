DNI no binario, la historia de Emma: “Esto no es un capricho, es pedir por mis derechos”

Ni masculino, ni femenino: X. Desde que en el mes de junio el presidente Alberto Fernández anunciara la puesta en marcha del Documento Nacional de Identidad (DNI) para las personas no binarias, se incorporó la nomenclatura “X” como opción a la hora de consignar el género.

A partir del anuncio, Salta debió adherir e instrumentar todos los medios para que las personas que deseen tramitar su cambio de DNI con esta nueva nomenclatura, puedan hacerlo.

Hasta mediados de septiembre, desde el Registro Civil su directora Verónica Saicha comentó que en Salta todavía no hay un ejemplar de DNI no binario. “Todavía están haciendo los trámites del cambio, de rectificación de acta y todo”, dijo en su momento ante InformateSalta.

Sin embargo, el Registro Civil de nuestra provincia se vio involucrado en el cambio de DNI de Emma Simone, quien a pesar de haber nacido en Salta se radicó en Tucumán e inició allí los trámites para cambiar de documento.

El camino hasta conseguir que el trámite prospere, fue mucho más lento de lo que debería haber sido. Según relató Emma ante InformateSalta, el Registro Civil de Salta “puso trabas” durante casi un año.

“Lo que hice fue presentar una solicitud de pronto despacho pidiendo la inmediata resolución de mi pedido teniendo en cuenta que el tiempo de trámite es de 15 días hábiles y ya había pasado un año”

“Siempre me sostuve de lo que dice el marco normativo, esto no es un capricho, es pedir por mis derechos”, indica Emma ante InformateSalta insistiendo en las enormes dificultades que le significó esta demora en el trámite.

El trato en los medios

Cuando se dio a conocer la conquista de Emma al lograr conseguir su DNI no binario, distintos medios de comunicación replicaron el caso. Esto despertó el interrogante acerca de qué tratamiento dan los medios a las cuestiones de género y qué posición toman al respecto.

Sobre este punto, Emma explicó ante InformateSalta: “Siempre he tenido un buen trato por parte de los medios pero he visto algunos que sacan noticias que tratan de generar una opinión más bien negativa. Hay notas que invitan a la gente a generar opinión y confrontación”. En otros casos, no se respeta el nombre elegido por las personas que se autoperciben diferentes y muchas veces se vuelve “al nombre asignado al nacer lo cual también es irrespetuoso y grosero”, comenta Emma.

Reflexionando sobre el trato digno, nos explica que “si desconocemos a la otra persona o no tenemos certeza de cual es su genero o como esa persona quiere ser tratado, lo más prudente es poder preguntarle para poder evitar cualquier inconveniente”.

“El trato digno comienza al preguntarle a la otra persona por su nombre, por qué pronombres prefiere”

Con esta postura, Emma siente mayor comodidad cuando se refieren a su persona en lenguaje inclusivo, no binario o neutro. “Mi identidad es no binaria, es decir ni masculina ni femenina. Hay una cuestión de pronombres que en todo tipo de comunicación debe ser respetado porque en la ley de identidad de género se habla del trato digno que debe haber”, concluye.