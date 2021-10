Estrada: "Es importante hablar con la gente, conocer qué necesita la provincia"

En el marco de la campaña electoral rumbo a las Elecciones Legislativas Generales 2021 donde los salteños elegiremos los nuevos representantes por nuestra provincia en la Cámara de Diputados del Congreso Nacional, Emiliano Estrada vuelve a llevar su mensaje e ideas a cada rincón del territorio.

En medio de su actividad, el candidato a Diputado Nacional por el Frente de Todos visitó los estudios de CNN Salta -94.7 MHZ- donde se mostró contento por el acercamiento que está teniendo con la gente, la importancia de compartir ideas y llevar una representación al Congreso que defienda los intereses de la provincia.

“Volví ayer de San Carlos, estuve por Angastaco donde me decían que era la primera vez que un candidato iba, para nosotros es importante estar en todos los lugares, hablar con la gente, es para de comprender qué necesita la provincia”, reflexionó Estrada rescatando el contacto que busca con los jóvenes. “Me llevo muy bien con los chicos, estamos en bastante sintonía”, afirmó.

A esto y ya sobre la realidad, compartió su mirada sobre el estado de Salta, la cual consideró “necesita ir hacia adelante, necesita de una planificación, es un desorden en el tránsito, no hay estacionamientos, va creciendo pero nadie planifica”, consideró.

No obstante, destacó el buen trato entre la gobernación de Gustavo Sáenz junto al Gobierno de la Nación. “Él tiene una buena relación y me parece inteligente hacerlo, Nación tiene una clara mirada de la gestión pública, ayudamos con muchos fondos, hay una mirada federal”, rescató.

“Salta ha tenido mucho reconocimiento del Gobierno Nacional; tenemos buenos resultados”

Por otra parte, el candidato más votado en la provincia durante las PASO confía en que la economía se va a recuperar y “vamos a tener crecimiento este año por sobre el 2019 en todos los indicadores”. Además se mostró optimista con la planificación de Nación en cuanto a la obra pública incluida en el presupuesto 2022 como en el proyecto para reconvertir planes sociales en trabajo: “Es parte de lo que estamos todos de acuerdo”, subrayó.

Sobre este punto espera que estos proyectos puedan debatirse y no se repita lo ocurrido días atrás en la Diputados, cuando fracasó la sesión por falta de quorum. “Los legisladores de Salta de la oposición no se presentaron, son los mismos que dicen defender la república, ¡defendamos a los salteños, no se presentaron por una estrategia de índole electoral!”, se animó a criticarlos.

