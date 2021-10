Hoy inician las audiencias por los aumentos en las tarifas de luz y agua

Fue el pasado 20 de septiembre cuando desde el Ente Regulador de Servicios Públicos (ENRESP) de Salta informaba que habían aprobado desde la entidad el llamado a audiencia pública para la revisión tarifaria de los servicios de luz y agua, encuentros que se habían acordado realizar bajo modalidad virtual.

Este encuentro comienza este lunes 12 de octubre, día que fue fijado para la audiencia a requerimiento de la empresa Edesa S.A. Mientras que para mañana, es decir 13 de octubre, será la fecha para la audiencia solicitada por la empresa Aguas del Norte.

Cabe recordar que, según lo informado semanas atrás, Edesa S. A. ha solicitado que el incremento tarifario ascienda al 35%, mientras que Aguas del Norte quizás más modesto pidió 20%.

El ENRESP tuvo en cuenta para establecer las audiencias públicas -que como es de dominio público no son vinculantes- los extensos considerandos de las presentaciones de ambas empresas, que resaltaron los costos mensuales estimados para cubrir la actividad y lograr la prestación eficiente del servicio.

Cabe recordar que fue el presidente del Ente, Carlos Saravia, quien en diálogo con CNN Salta -94.7 MHZ- sentenciaba que sentenció “el límite es la cuestión social, no daremos ningún incremento que pueda superar lo que en paritarias se ha reconocido a cualquier empleado o trabajador, sino afectaríamos de manera grave la economía familiar, no es lo que piden las empresas sino lo que el contexto de usuarios conglomerados puedan soportar”, apuntó.

Además destacaba que para esta ocasión iba a cambiar el proceso tarifario, el cual no se guiará como se acostumbraba, dado que “cada vez que había inflación la empresa pedía más, debemos ver la calidad del servicio, ordenar las cosas, consecuentemente si tenemos armonía entre la información, ahí vamos a determinar las actuaciones tarifarias y un límite".