Originarias dicen que habría embarazadas de 14 y 15 años en comunidades salteñas

Desde hace un par de días, hay versiones cruzadas en torno a esta situación que se denunció estaría ocurriendo en comunidades originarias del norte salteño, con el embarazo en menores de edad y jóvenes de la zona, panorama que preocupa junto a la pobreza de estos pueblos.

En medio de las repercusiones, ahora dirigentes de comunidades aseguraron que esta realidad estaría teniendo lugar, en este caso con adolescentes entre 14 y 15 años que estarían embarazadas, afirmando que las chicas hoy en día tienen “mucha libertad”, según calificaron.

“Tienen mucha libertad, como abuela, como padres, antes no teníamos libertades, ahora no, van a ver de 10 a 12 años caminando por las calles”, fue el argumento que compartió una dirigente originaria en una entrevista con el medio VideoTar. “Con mi nieta yo lucho, en tu época era así, me dice”.

Consultada sobre si hay embarazados de niñas de 11 años, como trascendió semanas atrás, la mujer dijo que en ese rango etario no. “En la comunidad no hay casi de esas niñas que tengan 11 o 12 años que estén embarazadas, de 14 y 15 sí, de 15 a 18 son mujercitas, de 15 para abajo son niñas”, declaró la mujer.

La dirigente sí reconoció que estas jóvenes no están preparadas para la maternidad. “Son niñas, no están todavía para ser mamá, tienen hijos, a veces los changos cuando las dejan embarazadas salen con que no es de él, entonces la chica se queda con los padres, la madre, las abuelas”, fueron sus declaraciones.

Por su parte Nancy López, dirigente wichi, desmintió que las niñas sean iniciadas sexualmente con su primera menstruación. “Dicen que las niñas, desde su menstruación, ya las casan con los caciques o que los padres se hacen cargo de casarlas, yo desmiento eso totalmente, desde mi niñez he sido enseñada por mi madre, siempre fuimos enseñadas por los padres”, espetó.