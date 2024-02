Cafayate reportó 54 casos de dengue y se esperan más en 14 días

Ya se venia anunciando casos de dengue en la localidad de Cafayate, por lo que se pedían recaudos a los lugareños y quienes visitarían el lugar.

Desde el hospital de Cafayate dieron a conocer el reporte de casos de dengue, los cuales fueron en aumento y llegaron a 54, de 49 casos 47 son autóctonos y 2 importados, mientras que 5 muestras tomadas a turistas que estuvieron de paso, también dieron positivo.

La Dra. Roxana García Larsen, informó en Un Nuevo Día, que la mayoría de las personas cursa la enfermedad de manera ambulatoria, en su domicilio, contando con seguimiento de los profesionales vía telefónica, a los cuales se deriva a guardia o consulta con pediatra o médico en caso de presentar un síntoma o malestar desconocido.

Si bien en algunos casos se requirió internación, no fueron de gravedad.

El mosquito se expandió en todo Cafayate al no tomar las medidas solicitadas: “esto no es algo cerrado, si no hacíamos lo que teníamos que hacer se expandía”.

“Si no toman más recaudos, en 10 a 14 días tenemos el resto de los casos” sentenció la profesional.

Recordamos que en estos momentos se celebra la Serenata a Cafayate, por lo cual aumentar los recaudos será necesario por el auge de personas.