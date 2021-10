Se viene la condena en el juicio contra Lautaro Teruel, las expectativas de la defensa

Finalizada la etapa de testimoniales y tras declarar los tres imputados, los alegatos en la audiencia de debate a cargo de la Sala III del Tribunal de Juicio, presidido por la jueza Carolina Sanguedolce y con la vocalía de los jueces María Gabriela González y Pablo Farah, se desarrollarán este jueves 14 de octubre, desde las 8.30, en el Salón de Grandes Juicios del Poder Judicial.

InformateSalta dialogó con Sebastián Flores Giralt, uno de los abogados querellantes de la víctima mayor de edad, quien indicó que están preparando los alegatos para mañana, “han sido jornadas muy extensas, hay muchas declaraciones para analizar. Vamos con las expectativas de lograr el convencimiento de los jueces para obtener una sentencia favorable, condenatoria para Lautaro Teruel y para los otros dos imputados”.

En la causa que defienden los hermanos Flores Giralt, Teruel fue imputado por abuso sexual con acceso carnal agravado por ser cometido por dos o más personas en coautoría con Silvio Ezequiel Rodríguez y Gonzalo Isaac Farfán.

“Como querella de la segunda víctima, vamos a pedir 15 años de prisión efectiva para Teruel y 10 años de prisión efectiva para el señor Silvio Rodríguez y el señor Gonzalo Farfán por resultar autores materiales del delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por la participación de dos o más personas”.

Respecto al balance de las jornadas testimoniales, el abogado consideró que “en las declaraciones de los señores Rodríguez, Farfán y Teruel, hay muchas contradicciones, evidentemente cada uno ha intentado minimizar su responsabilidad y su participación en los hechos lo que genera mayor credibilidad en los dichos de la víctima”.

Flores Giralt manifestó que la víctima que ellos defienden “durante cinco horas de declaración testimonial ha podido expresar su denuncia con total precisión, en forma espontánea, sin fisuras, no así los otros imputados que pese a que no respondieron preguntas, no dieron testimonios coincidentes”.