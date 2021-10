Allanan la municipalidad de Salvador Mazza y propiedades del intendente Méndez

Repentina fue la sorpresa que se llevaron los habitantes de la localidad de Salvador Mazza cuando, en la mañana de este miércoles, la Policía inició una serie de allanamientos en simultáneo, en por lo menos cinco lugares al mismo tiempo, entre ellos el edificio de la Municipalidad y la casa del intendente Rubén Méndez.

Según informa el medio Actualidad Informa, hasta el mediodía no se había compartido información oficial sobre los motivos de los allanamientos y los encargados de los operativos no estaban proporcionando dato alguno. No obstante extraoficialmente se hablaba de una causa por evasión fiscal de acuerdo a la ley penal tributaria, en base a lo informado por el medio citado.

Por su parte el periodista Lucio Segundo, en contacto con la red AstecTV, amplió detalles de cómo estaba desarrollándose este allanamiento simultáneo en, por lo menos cinco propiedades del jefe comunal, entre ellas un inmueble de su ex mujer.

“Todas las propiedades del intendente están siendo allanadas”, afirmó calculando que eran 100 los efectivos distribuidos entre las mismas. A esto sumó que estaban interviniendo una comisión de la Policía Aeroportuaria, efectivos de la Policía Federal, miembros de Infantería, como así del Cuerpo de Investigadores Fiscales, quienes salieron desde Tartagal a las 9 de la mañana en dirección a la localidad fronteriza.