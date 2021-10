¿Conflictos familiares de por medio?: “Chino”, el asesino del parque San Martín era cuñado de Nahuel

Alejandra Quinteros rompió el silencio. Luego de la detención de Rafael “Chino” Falcón, las redes y medios se llenaron de publicaciones apuntando a un ex matrimonio que estaría involucrado en el hecho. Se trata justamente de Alejandra Quinteros y su ex marido, Javier Ponce. También se señaló a la hija de Alejandra, que es la menor de edad que se encuentra imputada por el hecho luego de que se la viera involucrada en la gresca a través de las cámaras de seguridad de la zona.

Una vez que el asesino fue aprehendido, Alejandra Quinteros decidió contar su versión de los hechos ya que estuvo presente la noche del homicidio y fue testigo y partícipe de cruces e insultos previos al terrible desenlace.

En su relato, Alejandra revela el trasfondo de un conflicto entre puesteros, pero además, confirmó que el “Chino” Falcón era cuñado de Nahuel.

“Luz, la hermana de Nahuel, era novia del Chino. ¿Por qué no lo dicen? Ellos ya habían terminado la relación. El malestar de Virgina (mamá de Nahuel) puede haber sido eso también”

Según expresó Alejandra Quinteros, la hermana de Nahuel era conocida de su familia ya que ella misma asistió a la joven. “Luz contó que su mamá la echó, que no le daban de comer, ella vino a mi casa sin ropa, mis hijas le prestaron todo. Incluso cuando el “Chino” se iba de sereno, ella se iba con él al parque”, relató la mujer ante QuePasaSalta.

Su versión de los hechos

Buscando justificar su inocencia, Alejandra contó todos los altercados previos que hubo aquella jornada.

“El conflicto comenzó temprano, cuando mi ex marido discutió con uno de los puesteros del Colombiano”, relató la mujer. Luego, una de sus empleadas intervino en la entrevista para relatar que la madre de Nahuel habría golpeado inicialmente a Javier Ponce.

La historia continúa con más altercados: peleas, denuncias cruzadas, botellazos y hasta un choque habrían sido las instancias previas al asesinato.

“La policía fue, nos pidió que nos calmemos, que iban a hablar con las otras partes y que calme a mi ex marido”, contó la mujer además de asegurar que la familia Vilte tendría empleados extranjeros “protegidos”.

En la versión de Alejandra toma mayor protagonismo Luz, la hermana de Nahuel. Según Quinteros, Luz Vilte se trenzó en una pelea con su hija, que se encuentra imputada por el hecho por haber golpeado a Nahuel con un fierro.

“A mi hija no la acusan de asesinato, está involucrada por pegarle a Nahuel”

“Luz se prendió en la pelea y le pegó a mi hija. El Chino empujó a Luz y se empezaron a insultar, pero la pelea se acabó y nos sentamos”, continúa explicando la mujer y añade: “Mi hija vio que venían con algo en la mano, por eso sacó un fierro. Ellos lo amenazaban de muerte a mi ex marido, y en el video se ve que esta señora se abalanza en el Chino, mi hija lo defiende y le pega a Nahuel”, explica.

Luego de los altercados, Alejandra Quinteros contó que vio Nahuel ensangrentado y fue ella misma quien intentó salvarlo y quien lo trasladó al hospital para ser atendido. “Mi ex marido lo alzó y lo puso en la camioneta. Yo lo llevé a Nahuel, yo intenté ayudarlo aunque no lo conocía. Todo están de testigos de que nadie lo conocía en el Parque”, comentó la mujer.

“Yo empecé a gritar pidiendo ayuda. Me desesperé, no podía creer lo que veía. Me di vuelta y el Chino ya no estaba más”

Para finalizar, Alejandra Quinteros contó que colaboró para que encuentren a Rafael Chino Falcón y que ya prestó declaraciones por el caso. “Yo no tengo la culpa de lo que pasó. Me perjudican por ser la empleadora de Chino”, concluye.