Chicho Serna disparó contra Cardona, Villa, la Conmebol y el árbitro del Superclásico

Mientras Boca piensa en terminar el semestre de la mejor manera y de lograr la clasificación a la próxima Copa Libertadores, el Consejo de Fútbol deberá definir cuestiones respecto del futuro de tres jugadores claves: Cristian Pavón, Edwin Cardona y Sebastián Villa. Al respecto, el exjugador y actual directivo del club Mauricio Serna confesó en ESPN sus ganas de que Kichán siga en el club, al mismo tiempo en el que criticó a los colombianos por sus decisiones en los últimos meses.

Una de las principales cuestiones que Boca deberá resolver es la continuidad de Cristian Pavón, cuyo contrato vence en junio del año próximo y que, si no es renovado, le permitirá al jugador negociar desde enero para irse libre en junio.

Al respecto -y mientras el Xeneize intenta convencer al jugador de quedarse- Serna lo llegó de elogios en diálogo con ESPN: "Nos da mucha felicidad el presente de Pavón. El último partido que hizo fue espectacular. Nosotros queremos que estos buenos jugadores se queden por mucho tiempo en el club, eso es un anhelo explícitamente mío como hincha. El sueño y la ilusión de todos nosotros es que mantenga este gran nivel y se quede en Boca. Espero que se pueda dar vuelta la negociación con él".

Cardona y Villa, en el eje de la tormenta con Boca

En la consideración de Chicho, Edwin Cardona y Sebastián Villa parecen ubicarse en la vereda opuesta a Pavón. El primero perdió terreno en la consideración de los dirigentes, el cuerpo técnico y los hinchas luego de negarse a regresar directamente de la Copa América para jugar la serie con Atlético Mineiro en la Copa Libertadores. El segundo, por su parte, todavía está apartado después de haber intentado forzar su salida al Brujas de Bélgica.

Al respecto, Serna no ocultó su bronca por las decisiones que tomaron ambos de sus compatriotas: "Con respecto a lo de Edwin, me duele la manera, no me gustó. Como hincha de Boca no lo acepté y no lo voy a aceptar porque era un momento importantísimo para el club y él es un jugador determinante. Lo de Sebastián tampoco era la manera. Ninguna de las dos decisiones me gustaron".

Serna y la bronca de Boca por la sanción de Conmebol

La serie ante Atlético Mineiro terminó en una verdadera batalla campal después de lo que fueron los dos goles lícitos que le anularon al Xeneize y que le hubiesen permitido avanzar en la competencia. Hace días, se conoció la muy severa sanción a Boca de parte de Conmebol, que curiosamente no sancionó al conjunto brasileño por los hechos.

Para Serna, la sanción no solo fue extrema sino que, además, le hace creer que existe una animosidad desde la Conmebol para con el club de la Ribera: "En todo el club hay mucha preocupación por las fuertes acciones que se toman contra Boca, pero es algo ajeno a nosotros. Por la historia que tenemos, la sanción de Conmebol me parece muy ofensiva, pareciera que tienen algo contra nuestro club".

Serna y el Superclásico ante River: "El árbitro no quiso que haya partido"

El Superclásico ante River todavía se recuerda con bronca en Boca por lo que fue la temprana expulsión de Marcos Rojo, algo que Juan Román Riquelme, vicepresidente segundo del club, se encargó de señalar como una decisión equivocada de parte del árbitro.

Si bien Riquelme aquella vez dijo que el árbitro "se podía equivocar", Serna fue un poco más allá y directamente aseguró que incidió completamente en el resultado. "Me parece que no hubo partido porque la expulsión fue determinante, el árbitro no quiso que haya partido. River tranquilamente, con el nivel que tiene, puede ganar con cualquier árbitro y no le hace falta la mano del juez para hacerlo", disparó.

Fuente: TyC Sports