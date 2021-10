El Concejo Deliberante de Salvador Mazza avanzaría con un pedido de juicio político a Méndez

El intendente de Salvador Mazza, Rubén Méndez, fue noticia por una serie de allanamientos que se realizaron en su casa por una causa que lo investiga por enriquecimiento ilícito. En las últimas horas, la presidenta del Concejo Deliberante de Salvador Mazza, explicó el origen político del intendente y comentó como procederán desde el órgano luego de saber que fue imputado junto a su familia.

Según informó FMAries, Marisa Valdiviezo, presidenta del Concejo Deliberante del municipio que conduce Rubén Méndez, comentó que este llegó al poder de la mano del kirchnerismo. Pero, a lo largo de los años el jefe de la comuna supo alinearse con los distintos gobiernos provinciales.

“El Intendente no responde a las necesidades de la población; no responde a un gobierno transparente y no tiene respeto al estándar de vida democrático”, aseguró Valdiviezo.

Además, para la edil, el intendente decidió “dejar de lado” al Concejo Deliberante y establecer un gobierno totalmente personalista. La funcionaria, agregó que el intendente no responde a los pedidos de informe que se le realizan y que devolvió algunas solicitudes incompletas.

Para finalizar, Valdiviezo sostuvo que desde el cuerpo legislativo del municipio avanzarán con un pedido de juicio político contra el intendente ya que, “no cumple con la Carta Orgánica que él mismo ha firmado y acompañado”.