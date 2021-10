Duras críticas al plan de bacheo municipal: “¿Dónde están las obras?, ¿La calidad?”

Fue a fines de marzo cuando la Municipalidad de Salta anunciaba la ejecución de un plan de bacheo de 1000 cuadras en la Capital provincial, a fin de solucionar el mal estado de las calles de la comuna, con una inversión inicial de $ 49.890.863 y la suma posterior de otras 700 cuadras al plan.

No obstante en la reciente sesión del Concejo Deliberante los ediles fueron críticos con el bacheo, indicando que el mismo no se aprecia ya que los arreglos realizados ya presentan desperfectos, nuevos pozos y que las publicidades municipales indicando los números de los arreglos no son congruentes ante el deterioro de las arterias viales como sus reparaciones.

Una de las ediles críticas fue Paula Benavides quien en su manifestación apuntó que desde la Municipalidad “anuncian que siguen con el plan de bacheo, que trabajan con obras permanentes y de calidad pero hace menos de 2 meses terminaron la obra sobre avenida Uruguay y ya tiene desperfectos, baches en una obra nada económica”, aseveró.

“¿Dónde está la calidad? ¡En menos de 2 meses ya hay desperfectos! ¿Dónde está el Ejecutivo exigiendo a la empresa los parámetros de la calidad? ¿Dónde está controlando la calidad?”, fueron algunas de las interrogantes que realizó la concejal

El hueco

Con la crítica de Benavides, el móvil de InformateSalta fue hasta la avenida Uruguay donde pudo constatar que efectivamente ya se observan algunos pozos y hendiduras sobre el asfalto colocado hace poco.

Un ejemplo es un pozo de importantes dimensiones en el cruce de la avenida con calle M. Solá. Allí se puede constatar un hueco en el medio del pavimento que, se aprecia, es nuevo y que tiene hasta agua estancada en su interior. Los vehículos que transitan por la zona no pueden evitarlo y muchos se llevan el amargo sabor de “tragárselo”, como se suele decir.

No cierran los números

Otra de las concejales que se manifestó del tema fue Romina Arroyo quien apuntó a los números de las obras de bacheo que la Municipalidad promociona en un spot, asegurando que los mismos son incongruentes ante la necesidad de los vecinos para la resolución de la problemática de los pozos.

“Uno escucha en la radio una publicidad que dice ’32.000 mts2 de nuevo pavimento, 15.000 mts2 de nuevos asfalto’; si hubieran sacado los cálculos no habrían sacado esta publicidad, ¿cuántos son 32.000 mts2 de nuevo pavimento? ¡11 manzanas! ¡Nos sale más cara la publicidad que las cuadras que se están pavimentando”, espetó.

"¡15.000 mts2 de nuevo asfalto... ¡son cinco manzanas! Nos toman de tontos"

Con esto, Arroyo apuntó que “si llevamos adelante el plan de bacheo de 1000 cuadras, necesitaríamos 200 meses, es una falta de respeto, nos toman a los salteños de opas, hoy el ciudadano piden que arreglen las calles, ¡intendenta, arregle las calles!”, le recriminó.