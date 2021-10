Gremios cuestionan los 190 días de clases: "Es más un deseo que una realidad"

En las últimas horas trascendió que el Gobierno Nacional propondrá en el marco de una nueva reunión del Consejo Federal de Educación, que el ciclo lectivo 2022 tenga 190 días de clases para compensar las jornadas perdidas por la pandemia.

¿Es posible esta cantidad de días en Salta? Desde los gremios se mostraron un tanto distante de esta posibilidad, considerando que corresponde más a un deseo que a una realidad, pensando en todas las variantes que influyen en tal cuestión.

Al respecto InformateSalta dialogó con Victoria Cervera, secretaria general de SITEPSA, quien manifestó que el plan de los 190 días “pasa primero por un deseo ante la necesidad de recuperar de alguna manera todo lo que no se hizo en estos dos años por la pandemia, pero no hay que olvidarse también que para el próximo año, con la pandemia, no está todo dicho”.

Si bien aún no han podido analizar esta posibilidad con profundidad entre los miembros de la entidad, sí objetivó que “la cuestión de garantizar 190 días de clases no solo tiene que ver con la cantidad, hay otras aristas a considerar en cuanto a cómo se recupera, cuáles son los contenidos”, por ejemplo.

Del mismo modo aseveró que es necesario definir cuestiones para tanta cantidad de días, entre ellas “condiciones de enseñanza, de aprendizajes, nosotros venimos exigiendo que se revean condiciones de fondo, que se invierta en lo que se deba”. A esto no dejó de sumar la pobreza que “está atravesando a la niñez y al docente, hay que garantizar las condiciones para que el alumno vaya a la escuela”.

Por último remarcó: “Hablar de la cantidad es lo de menos, hay que hablar de las otras condiciones a garantizar desde el Gobierno, también desde la inversión, no se puede dejar solamente en las manos de la docencia”.