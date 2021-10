Audio de WhatsApp: “Profe, quería saber si es usted la que se murió”

No hay recetas para construir un audio viral. El mejor material surge de la forma más espontánea y menos pensada posible. Si se quiere generalizar y se acude a los archivos, podria decirse que la mayoría de ellos corresponden a niños diciendo algo inusual, gritos desesperados, insultos argentinos o algún reto de una madre a su hijo, pero la realidad es que hay de todo tipo.

Esta vez se llevó el premio una madre chilena, preocupada porque pensó que la profesora de su hijo estaba muerta. Tal fue así que le habló por WhatsApp y se lo preguntó directamente: “Buenas tardes profesora, sabe que quería hacerle una consulta. Lo que pasa es que me enteré del fallecimiento de una profesora del curso y quería saber si era usted, por el tema de que Felipe quedó mañana de ingresar a clases”.

Pero la mejor parte está en la segunda parte del audio, cuando luego de hacer la pregunta, prosiguió hablando: “Si es usted, lo siento mucho y sé que no va a estar en el colegio. ¿Pero estarán los otros profesores de la asignatura?”. Jamás sabremos el desenlace que tuvo esta historia o si la profesora en verdad había muerto, pero dicha voz quedó grabada en la historia del material viral.

Lo que sí es seguro es que una respuesta del otro lado tarde o temprano iba a llegar, donde la ironía y el sarcasmo no iba a faltar: "Yo me acabo de convertir en ángel, y están todos aquí en el velorio. Yo creo que van a suspender las clases", respondió una de las “profesoras” a la mamá de Felipe. Y continuó: "Mándelo la semana subsiguiente, el lunes primero… ¡Ay no! Es el día de todos los muertos, yo creo que me van a venir a ver también. Mándelo el dos".

Este podría considerarse, junto al famoso audio del niño Mateo que decía "Hola Juan Carlos, ¿cómo estás, chupa p...? Te voy a matar cuando vengas’”, la dupla de los audios mas escuchados. Sin ir más lejos, Guille Campo, músico y compositor, creó un rémix en formato Tech House que denominó “Hola Juan Carlos” y nutre las redes sociales ¿Habrá canción para el de la madre y la profesora "muerta"?. /Crónica

ESCUCHÁ EL AUDIO: