Todo lo que estará en juego si se divorcian Wanda Nara y Mauro Icardi: propiedades en Europa y Argentina, autos lujosos y millones de dólares

La reacción de Wanda Nara cuando vio los chats entre Mauro Icardi y la China Suárez fue inmediata. No solo eliminó todas las fotos que tenía junto a su esposo en las redes sociales, también le pidió el divorcio. Todo cambió en un santiamén. La vida familiar que construyó se derrumbó y aún no está claro si está dispuesta a volver a confiar en el futbolista.

Necesita tiempo para procesar el dolor y no va a tomar decisiones apresuradas. Ni siquiera responde a los pedidos públicos donde el padre de sus hijas le reclama atención. Es una herida que no cierra. Por ese motivo no parece descabellado que la relación llegue a su fin. Y en ese caso, la novela tendría un capítulo complejo: la división de una fortuna.

Para entender la magnitud de las cifras, hay que tener en cuenta muchísimas variantes. Por una lado, el PSG le paga al delantero un total de 1,2 millones de euros al mes, que están a nombre de Wanda. Y en ese sentido, al ser su apoderada, ella recibe un sueldo anual de 3 millones de euros. Además hay 60 millones de euros en propiedades, dinero en efectivo, joyas, obras de arte y autos.

La exclusiva casa de Wanda Nara y Mauro Icardi en el Lago di Como

Hace tres años, la familia presentó su casa ubicada en el Lago di Como (Italia). En aquella oportunidad había trascendido que la propiedad cuenta con una superficie cubierta de 180 metros cuadrados, distribuidos en tres plantas. “Y tu marido te regala la casa casa de tus sueños”, anunció Nara en aquel momento muy emocionada en sus redes.



La villa Icardi: en el jardín se ve a Mauro y Wanda disfrutando de la brisa del verano bajo una magnolia y los niños practicando actividades acuáticas en el lago. (Foto: Archivo)

La planta baja tiene una luminosa sala de estar con terraza panorámica de aproximadamente 40 metros cuadrados. La superior alberga tres dormitorios y dos baños, además de un lavadero, bodega y baño en el sótano. Por fuera de la villa tiene amarras para dos barcos y mil metros cuadrados de jardín.

Según confirmó la revista ¡HOLA!, Mauro pagó un precio cercano a los 2.2 millones de euros por este inmueble con una vista perfecta. Se trató de una venta casi exprés, ya que las inmobiliarias de la zona tuvieron la publicación activa muy pocos días.



Lo más espectacular de la casa de Wanda Nara y Mauro Icardi: la vista del jardín al Lago. (Foto: Revista Hola)

Aunque se creía que su estructura era similar a las de las mansiones de Hollywood, la casona de 180 metros cuadrados edificada en tres pisos conserva detalles de la arquitectura original de la zona, como la fachada de piedra de Moltrasio.

Una de las debilidades de Wanda Nara; la mansión campestre, ubicada en un paraíso natural de Milán

Nara fue muy feliz en Milán, donde se convirtió en una figura muy popular durante los años en el que su esposo fue ídolo del Inter. Fue en las afueras de esa ciudad, donde encontró un paraíso natural para descansar.

Cuando la adquirió, la empresaria se mostró redecorando el hogar y dando algunos paseos por una zona exclusiva. Desde ese entonces se volvió el destino perfecto para pasar la primavera europea junto a Valentino, Benedicto, Constantino, Francesca e Isabella.

Los días de campo de la empresaria. (Foto: Instagram wanda_icardi)

En algunas fotografías que publicó se la vio tomando mate en una amplia galería, compartiendo un almuerzo junto a un grupo reducido de amigos y aprovechando al máximo de un entorno natural.

El espectacular departamento en Milán donde se divirtieron Wanda Nara y Zaira Nara

Aunque ya se siente como una parisina más, Milán sigue encandilándola. Es allí donde se encuentro un lujoso departamento en el corazón de la ciudad de la moda.



Algunas de las partes más lujosas del departamento de Wanda e Icardi en Milán. (Foto: Instagram / wanda_icardi)

Hace algunas semanas pasó algunos días en esta propiedad junto a Zaira Nara. Fue durante ese “tiempo de hermanas” que hizo un recorrido por la propiedad y sus seguidores pudieron chusmear algunos lujos como una piscina, una terraza que cuenta con una parrilla y una suerte de comedor al aire libre. Además, posee un quincho con un mesa para más de 20 personas.



Algunos de los sectores más impactantes del departamento de Wanda Nara y Mauro Icardi en Milán. (Foto: Instagram / wanda_icardi)

Como en Broadway, pero en París: la mansión de ensueños donde viven Wanda Nara y Mauro Icardi

El año pasado cuando Icardi firmó su contrato con el PSG, la pareja se trasladó a una lujosa casa en París. ALgunas cosas cambiaron, pero no las comodidades. El inmueble parece sacado de una película de Hollywood.



El jardín, uno de los lugares más imponentes de la casa que tienen Wanda Nara y Mauro Icardi en París. (Foto: Instagram / wanda_icardi)

El domicilio en cuestión tiene varios lujos, pero el que más llamó la atención de los usuarios fue la enorme piscina interior flanqueada por columnas, revestimiento de piedra y pisos de mármol italiano. Por supuesto que también tiene un impecable jardín.



El gran lujo de Wanda Nara y Mauro Icardi en París: la enorme piscina interior flanqueada por columnas(Foto: Instagram / wanda_icardi)

“La mejor vista del mundo”: el departamento de Wanda Nara y Mauro Icardi en Buenos Aires

Más allá de las propiedades en el Viejo Continente, la pareja tiene un departamento en el Chateau Libertador Residence. Se trata de un edificio de estilo francés que cuenta con 40 pisos y una altura total de 130 metros. “La vista más linda de Buenos Aires”, aseguró la mediática sobre la ubicación privilegiada que tiene para contemplar el estadio Monumental y el Río de La Plata.



El departamento de Wanda Nara y Mauro Icardi en Núñez. (Foto: Instagram / wanda_icardi)

Esta vivienda fue refaccionada a fines del año pasado en los días previos a que Wanda retorne al país para cumplir con algunos compromisos. Los cambios fueron principalmente estéticos: la decoración pasó de ser minimalista y moderna a tener un estilo más recargado y tradicional. Por las fotos que compartió la influencer, el lugar tiene todo lo necesario para que sus hijos se diviertan: metegol y mesa de ping pong.

Mientras más llamativos, mejor: los autos de Wanda Nara y Mauro Icardi

Una de las pasiones en común que tienen Wanda e Icardi son los autos. Y en ese aspecto, mientras más llamativos mejor. Entre su colección tienen una cupé Lamborghini Huracan Spyder azul flúo descapotable valuada entre US$350.000 y un Cadillac Escalade, con un valor estimado de US$100.000, entre otros.



Wanda Nara posa en su cupé Lamborghini Huracan Spyder azul, valuado en US$350.000. (Foto: Instagram / wanda_icardi)

Otro de los “fierros” es un Rolls Royce modelo Wraith, que el futbolista le regaló durante un aniversario en 2014. ¿Su costo? US$300.000. Y, por último, la última joya del matrimonio: un Bentley Bentayga de US$150.000. /TN