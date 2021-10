Otra muerte en Salta: Encontraron un joven sin vida cerca de Coronel Cornejo

En medio de un escenario marcado de violencia, crímenes y hechos vandálicos en Salta, hay que reportar otra muerte en Salta, en este caso en el norte de la provincia donde encontraron sin vida a un joven y hay dos detenidos sospechados de ser los responsables.

¿Qué fue lo que pasó? El agente Rafael Díaz de la Unidad Regional 4 dialogó con VideoTar donde amplió los detalles del reporte policial del caso ocurrido cerca del mediodía del domingo. “Ingresó un llamado al sistema de emergencias donde un transeúnte manifestaba que camino al gasoducto Ramos en la localidad de Coronel Cornejo había una persona lesionada”, contó sobre el aviso.

Así efectivos de la policía fueron hasta el yacimiento Ramos, que se encuentra entrando por la ruta 34 a 400 metros. Allí encontraron el cuerpo de un muchacho tendido, solicitando la asistencia médica para el mismo pero, cuando los profesionales llegaron avisaron que ya estaba muerto. Se resguardó el lugar, se dio intervención a la Fiscalía de Graves Atentados quien junto a Criminalística hicieron las pericias.

“La información que manejamos a esta hora es que ya hay dos personas mayores de edad que estarían implicadas, que están detenidas y que están prestando declaración en sede judicial”, agregó el agente Ramos junto al dato que el fallecido tenía 21 años aproximadamente.

“A mi hermano lo tiraron”

En medio de la conmoción, el medio citado también dialogó con los familiares del joven quienes contaron cómo fue la última vez que el muchacho estuvo con ellos y señalando que días atrás ya había tenido una pelea en la zona del gasoducto.

Juan Valdiviezo es el padre de este joven a quien identificó como Javier y quien dijo que iba a cumplir 21 años el 14 de noviembre. Según relató, la noche previa a su muerte pasó por su casa diciendo que iba a salir y, si bien sus padres le dijeron que no saliera porque este lunes tenía que trabajar, igualmente se retiró. “Me dijo voy y vuelvo en seguida pero no volvió”, declaró.

Por su parte Antonella, la hermana, dio más detalles indicando que la noche del sábado vio por última vez a su hermano cerca de las 22.30. Más tarde se enteró que lo vieron consumiendo bebidas junto a un amigo pero luego no supo más de él hasta el mediodía del domingo cuando fueron a alertarle que habían encontrado su cuerpo.

“Dicen que tenía un gorrito, como si estuviera dormido, ahí lo tiraron, porque a él lo tiraron y lo taparon”, denunció la hermana contando que los policías le comentaron que el cuerpo estaba golpeado. “A él lo mató un golpe, no tiene puñaladas, lo mataron a golpes, algún palo habrán usado para que lo dejen así”, aseveró.

También identificó a los detenidos, uno como “Pachala” y otro como Villa. “El viernes tuvieron una pelea, este Pachala lo barroteó a mi hermano y cuando anoche vino él, dijo que le pegaron una piña en el gasoducto, en la oscuridad pero él no quiso decir quién era, me decía que no pasaba nada”, comentó como detalle.