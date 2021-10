Tras un tenso debate no prosperó el proyecto para la creación de columbarios en el cementerio

El proyecto presentado por la concejal María Emilia Orozco para la creación de columbarios, nichos que contienen urnas cinerarias, en el cementerio San Antonio de Padua, fue debatido por el Concejo Deliberante y devuelto a las comisiones para su tratamiento por falta de consensos.

Orozco fundamentó que el proyecto tenía como disparador la pandemia que saturo a los cementerios salteños y durante esta aumentó el uso de los servicios de cremación, “el espacio que ocupa un féretro, quizás, es el mismo que ocupan 4 o 5 urnas cinerarias”, dijo.

Acto seguido, el edil Santiago Alurralde manifestó que no existe un crematorio municipal y que “la cremación es carísima”. Si bien el proyecto resultaba novedoso e interesante y que, para Alurralde, ecológicamente servía, previamente le gustaría que se debata sobre la creación de un crematorio municipal. “No podemos tener columbarios si no tenemos un crematorio municipal”.

José Gauffin, aseguró que la necesidad existe y se debe dar una respuesta, pero insistió en la importancia de la creación de un crematorio municipal. En este mismo sentido, Candela Correa hizo énfasis en la importancia de trabajar en el proyecto que propone la creación de este crematorio. Lo mismo hizo Romina Arroyo, aunque fue más lejos al proponer la necesidad de un crematorio municipal como sociedad del estado.

Otros concejales resaltaron la importancia del proyecto, como Paula Benavides que además dijo que hay que ser “coherentes con lo que pedimos”. Susana Pontussi, aportó al debate recordando que en el año 1998 se declaró como servicio público la cremación en Salta.

Luego de oír a sus compañeros funcionarios Emilia Orozco finalizó el debate celebrando el poder escuchar los diferentes puntos de vista, pero resaltando: “No voy a permitir que se diga que es un proyecto realizado a las apuradas”. Solicitó la vuelta del proyecto a comisiones, moción que se aprobó.