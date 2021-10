El juez suspendió la indagatoria a Macri porque no estaba relevado de secreto

El expresidente Mauricio Macri se presentó en el tribunal de Dolores para declarar como acusado de haber promovido un espionaje a los familiares de los tripulantes del submarino ARA San Juan, hundido en 2017, durante su gestión al frente del Poder Ejecutivo. Sin embargo, la indagatoria finalmente se suspendió.

Según explicó el abogado del expresidente, Pablo Lanusse, el juez Martín Bava no contaba con el relevamiento del secreto de Inteligencia, por lo que Macri no estaba autorizado a declarar. Ahora se espera que se citado nuevamente.

Antes de ir al juzgado, Macri insistió con su inocencia y dijo que la citación es "sin fundamento en medio de la campaña electoral". "Hay una cultura del poder perversa que usa una tragedia para dañar", dijo.

"Sabemos lo que hicimos, sabemos de nuestra salud y nuestras buenas intenciones. Si ellos creen que en estos dos años de agresiones permanente con mi persona van a minar mi compromiso están muy equivocados", añadió.

"Es gravísimo y es un bochorno lo que sucedió", enfatizó a la salida del Juzgado el abogado defensor de Macri, Pablo Lanusse, que cuestionó al magistrado Bava.

El líder del PRO había sido convocado a prestar declaración indagatoria este jueves en el marco de una causa en la que se investiga el presunto espionaje a familiares del hundido submarino ARA San Juan.

El ex jefe de Estado no puede declarar hasta que el presidente Alberto Fernández lo releve y de momento no se fijó fecha para una nueva comparecencia.

En este contexto, la audiencia de este jueves se suspendió tras un pedido de la defensa de Macri que el juez Bava aceptó.

"Se suspendió por un error grosero y bochornoso del juez (Bava), que sabía esto y debió haber evitado este acto", sostuvo el abogado Lanusse, que vinculó a la citación de Macri con la actual campaña electoral.

"Sería fantástico y un hecho de enorme dignidad que el juez Bava se excuse", agregó el letrado.