Honraron a los brigadistas fallecidos en Guachipas en un manto de dolor e indiferencia judicial

La Subsecretaría de Defensa Civil conmemoró en un emotivo homenaje a las víctimas fallecidas por el incendio de Guachipas, que se llevó la vida de los brigadistas Mauricio Valdez, Víctor Humberto Ferreyra, Martín Albarracín y Matías Daniel Vilte, y al piloto Alejandro Kropilnicki, el 28 de octubre de 2014. A pesar del dolor por la falta de justicia sus familias participaron del acto.

Ya han pasado 7 años de un hecho trágico y con respuestas contradictorias determinadas por la Justicia, al conceder en 2019, prisión de ejecución condicional e inhabilitación especial por el término de dos años, y por ser autor material, a Víctor Cesar Dagun. Mientras que a Víctor de Jesús Ola Castro y Roberto Durnelli resultaron sobreseídos por beneficio de la duda.

Un caso contradictorio porque según bomberos de Cerrillos que sirvieron para dar testimonio del hecho ocurrido, argumentaron que era imposible apagar el incendio, y que, hacía más de una semana que estaba el fuego alimentándose. Incluso habían visto a un helicóptero hidrante pasar, pero no hizo ningún disparo.

Y, además de eso, existió un fuerte debate dentro de las inmediaciones de la Justicia, cuando se llevaba a cabo el juicio y el juez, Diego Rodríguez Pipino, iniciaba la etapa testimonial, tras la lectura de la acusación penal del Ministerio Público.

En el final del juico, Dagún fue conedando, y Ola Castro junto con Durenlli, fueron sobreseídos por el beneficio de la duda. Luego, dos años después, Dagún fue absuelto. Esto generó un fuerte impacto en la sociedad salteña debido a que las familias de las víctimas no fueron notificadas.

“Me enteré por los medios de comunicación, que empezaron a llamarme para hacerme notas periodísticas. Yo no estaba ni enterado porque a mí el juzgado no me comunicó nada, tampoco a mi abogado”, contó Omar Váldez, padre de Mauricio a Agenda Salta. Para los familiares de los brigadistas fallecidos el fallo fue “una vergüenza”.

El Estado Provincial, a su vez, todavía debe a las familias de las víctimas un total de 15.000.000 de pesos. Para la familia de Mauricio Miguel Valdez, la suma de nueve millones de pesos ($9.000.0000), y para los familiares de Matías Daniel Vilte, la suma de seis millones de pesos ($6.000.0000). Todavía, las víctimas no cobraron nada de la indemnización.

Sin embargo, la ceremonia en homenaje a sus víctimas, fue llevada a cabo este jueves, y se inauguró una sala de situación que en honor a ellos lleva sus nombres en una placa de bronce. Familiares y allegados participaron de la ceremonia.

El subsecretario de Defensa Civil, Jorge Acre, realizó el acto y honró la memoria de las víctimas de una injusticia. El dolor y la indiferencia seguirán presentes hasta que haya una clarificación real de lo que sucedió.