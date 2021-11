Para el intendente Moreno el nuevo puente de Vaqueros será “un sueño cumplido”

Luego del anuncio que habilita a la provincia a llamar a licitación, crece la expectativa por el nuevo puente sobre el río Vaqueros que unirá los departamentos Capital y La Caldera.

Fue a inicios de este 2021 cuando el Ministro de Obras Púlbicas Sergio Camacho confirmó, luego de encuentros con funcionarios de Vialidad Nacional, que habían conseguido luz verde para avanzar con el proyecto del nuevo puente. Finalmente, aquel anuncio se formalizó ante la firma de un convenio para avanzar hacia la licitación de la obra.

Al respecto de esta nueva etapa que avanza hacia la concreción del proyecto, el intendente de Vaqueros, Daniel Moreno comentó a InformateSalta: “No es una noticia, es un notición porque es un sueño cumplido. Cuando el gobernador era intendente capitalino ya veníamos hablando y programando este sueño: poder concretarlo es algo espectacular”.

“Creo que va a ser algo que va a influir en la zona, en su desarrollo y va a cambiar la óptica del departamento”

Según analizó el jefe comunal, la Agencia de Vialidad de Nación trabajó en un relevamiento cuatro años atrás, donde contabilizaron que entre las 8 y las 12 hs transitaban al menos 8000 autos. “Esto fue en 2010, cuando la población era de 5600 habitantes, hoy estimamos que debemos tener 12 mil habitantes, más los visitantes que vienen los fines de semana”, comentó.

Profundizando en este sentido, Moreno indica que el último censo arrojó un promedio de 5600 habitantes, sin embargo, en las elecciones de este año pudieron hacer un relevamiento de 9600 votantes, a quienes se les debe sumar la población no votante. “Es decir, aumentó casi un 150% la población y tenemos que pensar en obras para dar respuesta”, comentó el intendente vaquereño a lo que añadió: “si no tuviéramos semáforos y policías no podríamos circular por la cantidad de autos y personas que hay”.

"Es una oportunidad para todos y conllevará grandes cambios para toda la región. Es un gran avance en infraestructura para todos los salteños"

Con la proyección del nuevo puente, se pondrá en valor a dos municipios postergados en materia vial durante muchos años, pero no se agota allí, sino que se acompaña con otros proyectos para mejorar la vida de los vaquereños.

“Estamos trabajando en agrandar la costanera, también tenemos un proyecto de parques recreativos en el área metropolitana, sumado a los proyectos de adoquinados, de pasarelas peatonales, de viviendas: no hemos parado en estos dos años y estamos muy contentos porque noticias como la del puente nos incentivan a seguir trabajando”, añadió Moreno.

La obra

Esta obra, que beneficiará directamente a los habitantes y al turismo del área metropolitana, contará con un presupuesto oficial de $ 1.400.000.000 y un plazo de ejecución estipulado en 24 meses.

Según estaba previsto, el puente estará ubicado al Este del actual paso que une la ciudad de Salta con el departamento de La Caldera. Al cruzar el río Vaqueros se transformará en una circunvalación que irá a la vera del cauce hasta llegar al puente Wierna.

De esa manera buscará descongestionar la zona de la ruta 9 a la altura de ese poblado, que sobre todo los fines de semana y feriados se transforma en un caos por la cantidad de automóviles que intentan cruzar para ir y volver a los ríos y diques.