Fernández habló a una semana de las elecciones: “Nuestra recuperación económica es de las más rápidas”

A una semana de las elecciones legislativas, el presidente Alberto Fernández aseguró que el país vive una recuperación económica que a su juicio “debe ser una de las más rápidas del mundo”. Además, afirmó que “una parte de la sociedad” está desanimada porque esa supuesta mejora “no ha llegado a todos”.

“Me parece que lo que el mundo tiene hoy es desánimo por tanta muerte y dolor, a lo que se suman los efectos en la economía. Todas las economías del planeta cayeron. Todas, absolutamente todas. Y la recuperación tiene ritmos desiguales. En algunos lugares es muy rápida. Nuestra recuperación económica, por ejemplo, debe ser de las más rápidas del mundo”, afirmó el mandatario en una entrevista con la agencia oficial Telam.

Sin embargo, dijo que esa presunta recuperación “no ha llegado a todos y hay gente que todavía no siente esa mejora. Y entonces hay una parte de los argentinos desanimados”.

Qué dijo Alberto Fernández sobre sus errores en el manejo de la pandemia

“Por lo pronto, tenemos una sociedad con un ánimo muy alterado, acá y en todas las latitudes. Y eso hay que entenderlo. Confieso que en el vértigo en el que nos metió la pandemia, no advertí que eso pudiera pasar. No advertí la magnitud del fenómeno en personas que fueron sobreexigidas por la pandemia”, dijo.

Y prosiguió: “Siento que, tal vez, no lo advertimos. Esa es la palabra exacta. Me apena porque debimos haberle prestado otra atención a ese problema”.



Alberto Fernández (Foto: Telam)

El jefe de Estado dijo que la pandemia dejó al descubierto la desigualdad en el mundo. “Una mañana nos despertamos y un virus que era imperceptible al ojo humano era capaz, no sólo de arrancar millones de vidas, sino también de dar vuelta economías”, indicó.

“Y fundamentalmente, lo que deberíamos replantearnos es esa lógica que se impuso en el mundo de privilegiar lo financiero por sobre lo productivo. En gran parte, semejante desigualdad nace el día que el capitalismo le prestó más atención al gerente financiero que al de producción”, afirmó.

Para el Presidente, “ese debate ético es el debate que está y que no todos abordan, porque hay un mundo que resiste ese cambio. Wall Street resiste ese cambio. El conservadurismo americano resiste ese cambio. Después, hay miradas políticas que tienen vocación de ampliar esos horizontes, como Macron en Francia o Merkel en Alemania. Pero hay intereses en pugna, claramente, para que todo siga igual”, prosiguió.

Qué dijo Alberto Fernández sobre las negociaciones con el FMI

En la extensa entrevista con Telam, Alberto Fernández se refirió además a las negociaciones con el FMI. En ese punto, dijo que a pandemia dejó a la Argentina “en una suerte de limbo” porque las potencias se preocuparon por las naciones pobres para evitar oleadas migratorias.

“Los países de renta media contenemos el 60 por ciento de la pobreza del mundo. Ese planteo lo plasmé en cada discurso y logramos algunos éxitos. Por ejemplo, que la nueva línea de crédito lanzada por el FMI - que es el fondo de resiliencia que inicialmente estaba destinado a los países pobres- hoy alcance a los países de renta media. Eso fue un triunfo nuestro”, afirmó.

Y añadió “No solo el que se haya generado sino también que incluya a países como el nuestro. Otro tema es el de las sobretasas. El Fondo, que es un prestamista de última instancia, está cobrando actualmente tres veces la tasa que paga el mercado, algo quedó mal, por lo tanto revisémoslo. Lo planteamos, Europa nos acompañó y lo impusimos. Y el tema se va a tratar en diciembre, según anunció el organismo”.

Qué dijo Alberto Fernández sobre el tema impositivo y a que países debería mirar la Argentina

En otro tramo del reportaje, el presidente habló la cuestión impositiva. En ese punto afirmó que “el mundo debe tender a un sistema más progresivo” en esta materia para que “el que menos tiene, menos pague; y el que más tiene, pague más”.

“Ahora, esos debates son debates muy valiosos que el mundo debe dar. Creo que hay ejemplos a seguir. Los argentinos deberíamos mirar más modelos como Finlandia, Islandia, países en los que el Estado está muy presente, donde los impuestos se cobran y el Estado presta los servicios esenciales con muy buena calidad, hablo de salud y educación. Eso me parece que es a lo que nosotros deberíamos prestar atención”, aseguró.

Y añadió: “Nosotros hemos hecho acciones en materia impositiva, que fueron claramente avances progresivos. Está claro que la dimensión del problema por ahí exige mayor esfuerzo y velocidad. Pero hay que entender lo que le pasa a la Argentina. El país venía de una crisis enorme a la que se le sumó la pandemia. La Argentina era un enfermo en terapia intensiva y encima se enfermó de Covid en la terapia”.

Qué dijo Alberto Fernández sobre Donald Trump y su relación con Joe Biden

El mandatario habló además de la política exterior de su gobierno y destacó el desarrollo de una visión de “multilateralidad” con Europa que a su juicio “ha dado sus frutos”.

“Lo hice porque en Estados Unidos gobernaba alguien que le hizo mucho daño a América Latina, que se llamaba (Donald) Trump. Como daba por cierto que alguien que hacía tanto daño no iba a tener en su ánimo ayudar a América Latina, yo me recosté claramente en Europa. Y los resultados no fueron malos. Están a la vista”, dijo.

Además afirmó que este “no es un escenario fácil” porque “la pandemia ha alterado el ánimo de muchos y no se está observando. Se lo dije a Biden cuando hablamos por teléfono y el otro día cuando lo crucé: nadie quiso que gane Biden tanto como yo, aunque en realidad lo que necesitaba era que perdiera Trump”.

Y afirmó: “Ahora, Biden es una expectativa de que pueda hacer algo distinto. Uno escucha sus discursos hacia el interior de Estados Unidos y se advierte que es alguien distinto. Es un keynesiano puro, y uno lo celebra. Hace falta que esa nueva mirada del gobierno de Biden también se refleje en la política exterior, algo que está un poquito demorado. Confío que se refleje finalmente”. /TN