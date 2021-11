Video insólito: Una edil salteña se disfrazó de "El Juego del Calamar" para pedir votos

A días de terminarse la campaña rumbo a las elecciones legislativas nacionales que se celebrarán este domingo, un video se viralizó en las últimas horas por las redes sociales de Salta, el cual consiste en un insólito spot de una concejal para sumar votos.

La protagonista de este video es Griselda Galleguillos, edil de la localidad de Rosario de Lerma quien aparece vestida como la famosa “muñeca” de la serie El Juego del Calamar de la plataforma Netflix, quien se encuentra acompañada por otro personaje del programa, caracterizado por su hermano.

En las imágenes, Galleguillo baila y canta un mensaje proselitista, pidiendo el acompañamiento de la gente con su voto. “Votaremos, gana el amarillo”, dice la edil quien usa la gorra del mismo color con el apellido de Alfredo Olmedo.

“Si no querés seguir teniendo la heladera vacía, si no te querés ir del país por no tener laburo, eliminalos”, es el mensaje de Galleguillo, haciendo con su mano el gesto de una pistola al final de este video que despertó todo tipo de comentarios, reacciones y hasta polémicas en las redes sociales.