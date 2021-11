Más denuncias de acoso docente: "Me hacía sentar al frente para verme las piernas"

Son días de mucha preocupación en la sociedad salteña al desatarse una ola de denuncias por parte de alumnas de distintos establecimientos de la provincia, señalando a profesores por acoso y a compañeros por abusos, lo cual ha encendido todas las alarmas.

En medio de las repercusiones al respecto y las decisiones que se están tomando para que estos casos aberrantes no vuelvan a suceder, trascienden más denuncias y testimonios de las situaciones que habrían atravesado las víctimas.

En las últimas horas comenzó a viralizarse por las redes sociales un video de una alumna quien contó cómo un profesor la habría acosado a ella y a otras compañeras, dando ejemplos de lo que atravesaron y denunciando que desde la institución donde cursaba no les dieron respuestas.

La joven del video indicó que decidió contar su situación a raíz de la difusión de las denuncias. Conociendo que señalaron de acoso a un profesor que tuvo. “Siempre que me lo cruzaba quería saludarme con un beso en el cachete, pero no en el medio, era aquí”, indicó señalándose a la comisura de los labios.

“Yo ya no quería cruzármelo por nada del mundo, él me hacía sentar al frente, para correr todos los bancos frente mío y mirara que tenía entre las piernas”, relató agregando: “Un día una compañera a la que él la tenía como secretaria, nos cuenta que un día que no había nadie en el curso le tocó la cola, se asustó”. Con esto al día siguiente fueron junto a una decena de compañeras a denunciar lo ocurrido a la coordinadora de la institución: “Nos dijeron que este profesor tenía un montón de quejas de todas las chicas del establecimiento, nos mandaron al curso de nuevo”.

A esto sumó que tras quejarse, al día siguiente cuando volvieron a tener clases con éste docente él relató que en la institución se habrían hasta mofado del reclamo. “El profesor se la agarró con todas, no nos quería aprobar, y no le hicieron nada”, concluyó su descargo.

Protesta

Con esta situación y trascendiendo las denuncias, los testimonios, los relatos y los profesores acusados, en las redes sociales también comenzó a difundirse la convocatoria a una marcha este lunes a las 18.00 en el centro de la ciudad de Salta, con el reclamo que cesen estos hechos.

La convocatoria a la marcha "pacífica", como la definieron, es en plaza 9 de Julio donde piden llevar carteles, letreros, banderas y globos para decir "basta" a estos episodios que tanta conmoción han causado.