Estudiantes no vacunados deberán completar una declaración jurada para ingresar a la UNSA

El Rector de la Universidad Nacional de Salta, Víctor Claros, fue entrevistado por InformateSalta dónde comentó que por una decisión administrativa de la Jefatura de Gabinete de la Nación, “que salió hace un par de meses, dice que todos los que ingresen a la universidad van a tener que tener al menos una dosis de la vacuna”.

Explicó que con el personal docente y no docente no hay complicación ya que la “gran mayoría tiene las dos vacunas”. Pero los estudiantes que no quieran inocularse, deberán concurrir a la unidad sanitaria de la universidad en donde deberán firmar una declaración jurada en la que aceptan hacerse responsables de las consecuencias sanitarias que puedan llegar a tener. Firmada la declaración jurada el estudiante “puede asistir” a las clases.

“El Ministro de Salud de la Provincia, Juan José Esteban, nos dijo que el otro año nos ponen un vacunatorio fijo para todos los que se quieran vacunar”, adelantó.