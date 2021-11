“La vacunación infantil es fundamental para no volver al cierre de las aulas”

La pandemia del COVID-19 aún no ha terminado, si bien hay un descenso en los casos, hay que estar alerta al avance de la variante Delta. En este sentido, la vacunación es una herramienta fundamental, principalmente para evitar las formas graves y la mortalidad. De hecho, desde hace poco más de un mes, en Argentina se comenzó a inocular a niños entre 3 y 11 años.

En InformateSalta por Multivisión Federal, programa conducido por Sebastián Quinteros y Federico Storniolo, el doctor Alberto Aleman, presidente de la Sociedad de Pediatría Filial Salta, recomendó la vacunación a la población infantil.

“Cuanto mayor sea la cantidad de población que esté vacunada mejor es. Se empezaron con los grupos de riesgo y al final se llegó a vacunar a chicos entre 3 y 11 años. Lo que se trata es tener la mayor cantidad de población inmunizada y en el caso puntual de esta población es por todos los medios asegurar que las clases no se van a suspender. Para mí el hecho de asegurarnos que la población infantil esté inmunizada y que no haya necesidad de volver al cierre de las aulas, es fundamental”, dijo.

Asimismo, si bien los casos de COVID-19 en niños no representan un alto porcentaje, el pediatra consideró que es preferible prevenir que se den los contagios. Además, explicó que el fenómeno colateral de riesgo es nulo. “Podrán hacer fiebre, dolor en el lugar de inoculación, pero nada más, como cualquier otra vacuna que reciben los chicos”, subrayó.

Sobre la estrategia que se está implementando de vacunar en las escuelas, consideró que es buena aunque hay que tener en cuenta que “no se escapen” los niños que ese día no concurrieron. “Lo ideal es que el 100% de los chicos se vacunen pero la decisión es de los padres por eso es importante que el pediatra este lo suficientemente informado para transmitir tranquilidad al padre esa seguridad de que su hijo se puede vacunar”, indicó.

En relación al tiempo entre la primera y segunda dosis, lo recomendable es entre los 45 y 60 días. “Hay un tiempo ideal pero si por x circunstancias no me puedo vacunar, me vacuno cuando corresponde sin necesidad de volver a empezar el esquema”, aclaró.