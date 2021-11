Por el "contexto electoral", no habrá sesión en la Cámara de Diputados

El calendario indica que es martes, fecha que le corresponde a la Cámara de Diputados de la provincia para reunirse en sesión ordinaria y debatir, analizar y eventualmente aprobar temas importantes o de requerimiento para la sociedad salteña.

No obstante este 9 de noviembre será la excepción. Si bien se estaba esperando la publicación del acta de labor para conocer el temario de proyectos a tratar, éste no llegó con lo cual eso anuncia que la Cámara Baja no sesionará, siendo una razón o condicionante el avenimiento de la jornada electoral del próximo 14 de noviembre.

Sobre este tema InformateSalta consultó al diputado Claudio Del Plá, quien se mostró igualmente sorprendido por esta cuestión. “Nosotros también estábamos esperando el acta, ayer nos dijeron que no iban a hacer acta y aparentemente es una decisión política la de no sesionar en nombre que son inminente las elecciones”, aseveró.

A esto el legislador agregó que, en este escenario de cierre de campaña y comicios, “los diputados estarían con actividades vinculadas a las elecciones; esto no está escrito en ningún lugar, pero es lo que objetivamente parece”, subrayó.

Consultado sobre cuántas sesiones le quedan en el año a la Cámara, el diputado indicó que son muy pocas como así que será en pocas semanas cuando toque el recambio de legisladores dentro del Poder Legislativo con la entrada de los representantes electos. Además queda pendiente el tratamiento del presupuesto 2021 que, todo indica, será el último proyecto a debatir y con prórroga de las sesiones ordinarias.