Por primera vez, una mujer será Inspectora General del Servicio Penitenciario

Esta mañana el ministro de Seguridad y Justicia Abel Cornejo, junto al secretario de Seguridad Benjamín Cruz encabezó el acto de asunción de autoridades del Servicio Penitenciario de Salta. Tuvo lugar en la Plaza de Armas del Penal de Villa las Rosas.

En la oportunidad tomaron posesión recibiendo el bastón de mando el Director General del Servicio Penitenciario de Salta Leonardo Octavio Isasmendi y el Subdirector General José Eduardo Flores. Cabe destacar que hace más de 20 años no se hacía el traspaso entre profesionales penitenciarios.

Al hacer uso de la palabra Cornejo destacó la importancia del trabajo mancomunado mediante el diálogo, ponderando el humanismo como forma de conducta ante las personas privadas de la libertad y ejerciendo la autoridad con el ejemplo, porque “la mayor severidad es el ejemplo de la propia conducta cotidiana”. En ese sentido enfatizó que la “ética sanmartiniana es inigualable para quien debe encabezar cualquier institución a la que se debe honrar”.

En este contexto celebró que por primera vez en el Servicio Penitenciario de Salta una mujer ocupe el cargo de Inspectora General e integre la Plana Mayor a cargo de múltiples funciones fundamentales en la Institución. En este sentido hizo un reconocimiento especial a las mujeres por su aporte invaluable en las instituciones y en el servicio a la comunidad en general.

A su turno, Carla Leonor Sosa, primera mujer designada como Inspectora General del Servicio Penitenciario de Salta, indicó que se trata de un momento histórico para el organismo. “Las mujeres habíamos llegamos a plana mayor pero no a la función de Inspector General. Ahora se dio la noticia, me sorprendió bastante, ya cumplo 25 años de carrera, pasé por muchas oficinas, por muchas unidades penitenciarias, para mí el solo hecho que el gobierno haya dado la posibilidad de que una mujer llegue a esta función, que es muy importante, a mí me genera una satisfacción grandísima”, expresó.

Por su parte el nuevo Director General hizo hincapié en la importancia de renovar los planes de estudio para la formación penitenciaria y su capacitación constante como así también modernizar las distintas áreas operativas y administrativas de la Institución.