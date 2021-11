Urtubey: "Argentina necesita recuperar previsibilidad, confianza y un objetivo común"

Llegando a las últimas horas de la jornada electoral, InformateSalta estuvo presente en el Instituto Humanista De La Santísima Trinidad N°8.194, ubicado en Belgrano 477 de la localidad de San Lorenzo, en donde el ex gobernador Juan Manuel Urtubey se acercó a emitir su voto.

Cumpliendo con los deberes cívicos, el ex mandatario arribó al establecimiento educativo acompañado de su pequeña hija Isabel y expresó sus sensaciones con respecto a las elecciones: “Estoy muy bien, muy contento. Es una alegría poder votar nuevamente, espero que esta elección sirva para que los argentinos podamos entender que tenemos que trabajar juntos para sacar adelante al país. Las peleas, las disputas, que espero que terminen hoy con esta elección y a partir de mañana sepamos que aquellos que sean electos tienen una gran responsabilidad que es construir una Argentina para todos los argentinos. Ese es, para mí, el gran desafío”.

Seguidamente, Urtubey dejó en claro que no extraña la adrenalina de participar en las elecciones y aseguró que igualmente disfruta la política desde donde le toque sumar. “Son etapas diferentes. He tenido muchísima actividad durante muchísimos años, hoy me toca desde un lugar más reflexivo. Colaborando, viendo cómo se puede reconstruir una Argentina, que realmente requiere el esfuerzo de todos. Fue muy intensa aquella etapa, muy interesante y esta también”.

En cuanto a la participación ciudadana, el ex gobernador se mostró positivo al haberse superado el porcentaje de votantes que cumplieron con su obligación cívica con respecto a las PASO: “Me parece buenísimo. Los argentinos tenemos que tomar conciencia de que a través de la participación en el día de hoy, nosotros podemos construir la Argentina que nos merecemos, es la única manera de hacerlo”.

Finalmente, dio su punto de vista acerca de la situación económica del país: “Argentina necesita recuperar previsibilidad, confianza y fundamentalmente un objetivo común, un destino común. Espero que sirva esta elección para lograrlo”.

Cerrando la entrevista, fue consultado si coincide con el plan económico del modelo nacional, a lo que el ex mandatario respondió: “Sinceramente creo que la Argentina necesita tener acuerdos mucho más profundos, tener un rumbo definido y necesita entender que necesitamos de todos: de los trabajadores, de los empresarios, de las ONG, de los movimientos sociales, de todo el mundo para construir esa Argentina, no la hace solamente un sector.”