Femicidio en Moldes, la madre de Agustina vende comida para pagar el abogado

Tras la terrible pérdida que sufrió la familia Cruz de Coronel Moldes, cuando su hija Agustina de 17 años fue asesinada por su ex novio de 18 años hoy venden comida y rifas para juntar fondos para solventar el abogado que represente a su hija. Se trata de la doctora María Márquez y el doctor Luis Fernández.

Yanina Cruz aseguró que es algo que no esperaban nunca y que les cambió la vida por completo. "Es un dolor que nunca se va ir. Solo una madre que perdió un hijo me va entender. Comencé a vender papuchas, panchos, hago rifas, me voy con mi mesita a la plaza Central, me pongo a vender rifas para recaudar fondos para poder pagar mi abogada".

Ante esta iniciativa, fue consultada por Multivisión sobre la contención que recibe del Estado "Lo único que recibí es la contención psicológica. Tengo a mi Psicóloga, es la única que me acompaña. No sé si no se dan cuenta de lo que pasó, se quedan ahí en la nada, voy por una lucha por Justicia y para que el que no haga bien su trabajo, se vaya".

Además la mujer agradeció contar con el apoyo de familia y amigos, ya que las marchas disminuyeron hasta casi desaparecer "Gracias a Dios yo me siento contenida, rodeada por mi familia. No tengo por qué andar golpeándole la puerta a los políticos, saben por lo que estoy pasando, no se ponen en mi lugar".

"Si hubiera actuado bien mi hija estaría conmigo y no en un cementerio"

Yanina contó que fue a golpear puertas a legisladores e incluso el Intendente, de lo cual solo recibió $40 mil. La mujer necesita ayuda, para quienes deseen ayudar o acompañar a Yanina pueden comunicarse al 387404852.

Lamentó que el día de los hechos no hubo una persona valiente que defienda a su hija y evite su muerte. Aseguró que van a denunciar al Estado por las consignas y toda la inacción desde la policía.

"Hubo abandono de persona. Voy a ir por todo, acá tienen que caer, voy a pisar cabezas. Pensaron que yo por ser una persona humilde no me voy a quedar callada. Van a pagar todos"