Lo denunció 60 veces por violencia de género, saldrá con prisión condicional y teme por su vida

Carolina Morel es una mujer salteña que vivió el infierno de la violencia de género ejercida por su pareja y padre de sus hijos que la dejó al borde de la muerte y fue ahí recién, a pesar de las 60 denuncias por su violencia extrema, que lo enjuiciaron y condenaron.

Pero el infierno no termina ahí, hoy tras 7 años de condena el hombre saldrá con prisión condicional y si bien ella ya fue notificada, la justicia no le proveyó hasta el momento ningún dispositivo o método de seguridad. Teme por su vida y la de sus hijos.

"Me apuñaló, fue el cuarto intento de homicidio después de 60 denuncias que hice. Cuando fui en código rojo recién lo apresaron. Tuvo su juicio pero a mitad de condena le están dando salidas transitorias. Va salir una vez al mes y no me ponen botón antipánico no me dan medida de seguridad".

La mujer atemorizada, cuestiona el hecho de que al hombre se lo deja libre, se le dan derechos mientras que ella y sus hijos están desprotegidos. Considera que una persona que no paga alimentos por sus hijos no puede haber cambiado.

"Hace 6 años que estoy con juicio de alimento y este hombre firmó hace poquito en disconformidad. No creo que una persona que no quiere pasar alimentos a sus hijos haya cambiado durante 7 años".

"Yo no quiero ser un número más de víctima que quedan en el olvido"

Por último, confirmó a través de Telefe Salta, que la Secretaria del Procurador la llamó para comunicarle que a partir de ahora contará con una consigna policial en su vivienda.