Emiliano Durand: "Ocupo un cargo que representa a todos, no a un sector, voy a laburar para todos"

En el último programa del ciclo televisivo SinVueltas de InformateSalta, tuvimos la oportunidad de recibir al recientemente asumido senador por Capital, Emiliano Durand; quien ya había trabajado como asesor en la Cámara de Diputados durante 8 años: “Fui asesor, el rol de hacer proyectos, de pensar qué cambiar de la realidad y cómo lograrlo desde ahí, lo conozco.

Asimismo, se expresó con respecto al nuevo rol que le toca cumplir: “Lo voy a hacer con la máxima voluntad, con muchas ganas de trabajar. Y estoy todo el tiempo pensando proyectos, ideas. Recién he tenido una sesión pero estoy muy contento por el calor de la gente que estuvo acompañándome, me felicitaban, se sacaban fotos. Ese cariño de la gente es lo que uno tiene que honrar, hay que respertarlo y no defraudarlo”, opinó Durand.

El flamante funcionario explicó cómo vivió las primeras jornadas en su cargo: “Salís a la calle, ves cosas y pensás: Esto tiene que cambiar. Entonces, me mando automensajes donde voy anotando proyectos, los fines de semana me pongo a estudiar y a trabajar mucho para hacerlo”.

Ante la mayoría del cupo masculino en la Cámara, hubo cuestionamientos porque en la foto había una mayoría de hombres. Algunas periodistas resaltaban que es una lástima que de 23 senadores, sólo haya una mujer. Durand fue consultado al respecto:

“Hay que dar una discusión para que realmente las posibilidades sean iguales entre hombres y mujeres. Y los que tienen la posibilidad de discutir esto, es ahora, en la Convención Constituyente. Están discutiendo este tema, pueden modificar el sistema electoral y muchas cosas. Si advirtieron esa foto, seguramente lo van a hacer, porque tengo entendido que en la Convención hay una mayor paridad y hay mujeres muy valiosas discutiéndolo. En Diputados ya hay una enorme representación de las mujeres y eso está muy bueno”, destacó el periodista.

Emiliano nos contó cómo está cerrando este año: “Desde hace muchos años venimos apoyando a emprendedores, ayer hicimos un brindis de cierre de año con todos ellos. Fuimos apoyándolos y la verdad que a mí me llenó de energía. Este fue un año muy difícil, igual que el año anterior. La clase media la pasa muy mal y fue la que menos ayuda recibió. Nosotros trabajamos mucho para ayudarlos a salir adelante. La cantidad de pequeñas buenas noticias que se pueden rescatar, la necesidad de apoyo y el diálogo es algo que no voy a perder”.

“Termino el año muy contento, más allá de las dificultades del país y de esta grieta que lo único que hace es entorpecer la salida a un futuro mejor que es lo que estamos buscando todos”, expresó para cerrar su idea.

Promediando la entrevista, el flamante senador fue consultado por su relación con la intendenta, ya que Durand es el único representante de los 600 mil habitantes de la Capital en la Cámara de Senadores:

“Tengo una excelente relación con Bettina, no tengo mala relación con nadie y hasta sería malo para la gente, no corresponde eso. Bettina Romero es la intendenta de Capital y hay que trabajar en conjunto, ahora se viene la discusión del presupuesto. Ya han pasado las elecciones, aún con las personas que uno ha competido, tiene que sentarse a hablar y construir, de eso se trata. La verdad es que la gente está harta de todo el tiroteo político, a mí también me cansa mucho. Fijate que en la campaña yo no entré en ninguna confrontación. Estoy seguro que con la Intendenta, el Gobernador, con los ministros y aún con la gente que tiene otra visión, estamos obligados a trabajar porque ocupamos un cargo que representa a todos. Estoy obligado a trabajar para todos, y en la medida de mis posibilidades lo voy a hacer”, finalizó.

En el ocaso de la entrevista, el colega Emiliano Durand nos contó sobre sus primeras experiencias como senador y cuáles son las primeras ideas que se le vienen a la cabeza: “Recién tuve la primera sesión, tengo muchos desafíos por delante como senador de la Capital, tengo que cumplir, tengo que concretar y después…cualquier otra cosa, la veo alejada”, inició su respuesta.

“Yo vivo el día. Proyecto, planifico, trabajo pero vivo el presente y en la realidad presente hay muchas cosas por hacer. Me preocupa muchísimo el tema seguridad, orden y también la vivienda. En este último ítem, creo que hay que empezar a trabajar otro enfoque que tiene que ver con un incentivo a los alquileres”, señaló el senador por Capital.

Seguidamente, ahondó en la temática, resaltando que “hay un estudio del CONICET muy interesante sobre el tema alquileres, donde el Estado gasta mucho menos plata, soluciona parcialmente el problema. Subsidiando un alquiler, llegás a mucha más gente y mucho más rápido de lo que se tarda en construir. Una casa es igual a 45 alquileres durante 4 años, 45 familias durante 4 años solucionan su problemática habitacional con el costo de una casa. Es para pensarlo”, concluyó.

Para cerrar el encuentro, Durand opinó sobre el video que se viralizó de la concejal Soledad Gramajo: “Creo que nadie está arriba de la Ley y es una cosa por la que yo pido. Me indignan, realmente, los privilegios. Cuando alguien se excluye de la Ley, se excluye de cumplirla porque tiene determinado cargo o condición, a mí me molesta” afirmó muy seguro.

“Si la señora Gramajo hizo esto que es totalmente equivocado, está mal y es reprochable, – escuché lo que dijo el Gobernador, la Intendenta y coincido con la palabra de ellos – deberá asumir la consecuencia de sus actos. Es algo que tiene que definir legalmente el Concejo Deliberante, si es que continúa o no en el cargo. Personalmente, creo que está muy mal. La gente está muy molesta”, finalizó Durand.