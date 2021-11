Otro caso de estafa y robo: Le rentaron un auto pero nunca se los devolvió

Fue hace unos días cuando InformateSalta reportaba la estafa y robo que sufrió el propietario de una camioneta, quien la puso en alquiler y un hombre, bajo engaños, se la adueñó temiendo ahora que el rodado haya sido vendido, ya que pudo saber que esta misma persona habría estafado a otros bajo la misma modalidad.

Ahora quienes se comunicaron con InformateSalta fueron desde Andina Car RentaL, una rentadora de autos para turistas quienes denunciaron el robo de uno de sus vehículos por parte de un sujeto quien les contrató el servicio pero nunca les devolvió el rodado, temiendo que el mismo siga estafando a otras agencias y encontrándose en Salta.

Eugenia y su marido son los damnificados, ellos son los propietarios de esta empresa familiar quienes en diálogo con nuestro medio donde dieron los detalles de lo ocurrido: “Un sujeto realizó un contrato el 4 de noviembre, presentó todo lo que le pedimos, tenía que devolver el vehículo el día 11 pero no lo hizo”, indicó ella primeramente.



Fotos cortesía para InformateSalta.

En la denuncia que compartieron a nuestro medio dan cuenta que el vehículo es una Renaul Duster que le alquilaron a un sujeto de nombre Eric, con número de teléfono y domicilio pertenecientes a la provincia de Córdoba. El contrato era por un monto de $69.000, les hizo un depósito de $19.800 debiendo pagar el resto concluido el contrato.

A esto Eugenia agregó que este sujeto les hizo otro depósito para alquilar otro rodado para un cuñado suyo que iba a llegar a Salta pero éste jamás arribó. En una comunicación que lograron establecer les dijo que su pariente había perdido un vuelo, que iba a tomar un colectivo a Salta pero se bajaba en Tucumán. “Luego vimos que los espacios de conexión de WhatsApp eran como 24 horas y ya olía rarísimo”, indicó.

Con esta situación fueron a hacer la denuncia pero con distintos contratiempos. “Mi esposo fue a hacer la denuncia, dijeron que necesitaban información verídica en tiempos del contrato, fuimos a la PSA y nos dijeron que la Fiscalía debía declararse incompetente, fuimos a la comisaría de Santa Ana y nos derivaron a Rosario de Lerma, Gendarmería nos dijo que no sabían nada, entonces estamos completamente solos”, lamentó.

En medio de todo esto y publicando lo ocurrido en las redes sociales, Eugenia dijo que tomaron conocimiento que otros rentadores se habrían visto perjudicados por artimañas de este tipo. “A una persona le pasó hace 2 semanas, esto quiere decir que estas personas andan por Salta dando vueltas, es una banda, a mí me dijeron que los vieron en una concesionaria al lado de un karaoke en la avenida Ex Combatientes”, manifestó la mujer, no sin antes declarar el dolor que están atravesando por esta situación tras años de trabajar en este rubro y más con los meses de pandemia que se vieron afectados laboralmente.