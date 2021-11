La curia salteña no autorizó una misa en honor a la Virgen del Cerro

Los devotos de la Inmaculada Madre del Divino Corazón Eucarístico de Jesús, más conocida como la Virgen del Cerro de Salta, están disgustados con las autoridades de la Iglesia Católica de la Provincia ya que ésta les negó la posibilidad de realizar una misa, en torno a las honras que realizan a la advocación de María.

Esta situación la dio a conocer Sergio Terán, conductor del programa Con Saber y Sabor quien además es miembro de la hermandad que cuida y ayuda en el santuario de la virgen, que contó que día atrás se elevó una petición al Arzobispado de Salta para que este 11 de diciembre pudieran celebrar una misa en honor a la virgen.

No obstante Terán indicó que la postura del Arzobispado fue negativa. “Desde la obra se procedió a pedir autorización al Arzobispado para una misa, la respuesta fue negativa, el arzobispo no autorizó a una misa”, comentó el conductor contando que la contestación no argumentaba puntualmente el porqué de este rechazo, por lo cual pidieron una segunda respuesta aclarando los motivos de la negativa.

“Si el señor arzobispo puede reconsiderar esta medida, sería muy sano para todos”, pidió el conductor recalcando en la devoción de la gente creyente. Por su parte uno de los entrevistados en el ciclo, el licenciado en Ciencias Religiosas Felipe Medina, compartió la necesidad de repensar esta postura: “Pediría que repiensen esta situación, todos el año hay peregrinaciones, todos los días sube gente a visitar a la virgen, hay un crecimiento de la fe y la misa debería estar presente”.

Mientras tanto en la página Change.org ya se creó una petición para que el Arzobispado autorice la celebración eucarística en honor a la advocación de María. “¡URGENTE! AUTORIZACIÓN MISA INMACULADA MADRE DEL DIVINO CORAZÓN EUCARÍSTICO DE JESUS” es el nombre de la petición la cual ya contaba con más de 10.300 firmas.