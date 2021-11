Las cámaras no captaron a los atacantes del intento de abuso en el colegio Scalabrini Ortiz

A principios de noviembre se conocía un aberrante hecho que sufrió una estudiante de 13 años del colegio Scalabrini Ortiz, quien sufrió un intento de abuso en uno de los baños de la institución. Mientras avanza la causa judicial para determinar quiénes fueron los causantes, la madre de la menor aseguró que en las imágenes de las cámaras se ve a la víctima pero no a sus atacantes.

En diálogo con InformateSalta, la mujer contó que la adolescente comenzará un tratamiento psicológico porque aún no puede dormir, tiene pesadillas y sufre el episodio todas las noches. A su vez, dijo que lo hará con un profesional que buscó la familia y no que pertenezca a la institución educativa.

“La contenemos, siempre la hablamos, la apoyamos en todo, la escuchamos, ella no está bien, le decimos que trate de dormir, que descanse, pero no puede. Ahora la tenemos que llevar al psicólogo por nuestra propia cuenta, porque los psicólogos del colegio no sé qué hacen ahí, algunos son compinches de los directivos y no hacen nada”, dijo.

En relación al video de las cámaras, detalló que en un primer momento en una Comisaría le mostraron solo uno, pero cuando acudieron a la Fiscalía, vieron diferentes ángulos y puntos. “La cámara no da exactamente a la puerta de los baños, daba hacia otra puerta, pero se notaba que mi hija entraba y salía pero no se los ve a los atacantes. Al parecer los atacantes saben de las cámaras y saben dónde atacar”, expresó.

En este sentido, manifestó que los directivos ni siquiera preguntaron cómo está su hija y el único contacto que mantiene es para solicitarle la tarea de manera tal que la adolescente pueda realizarla en su casa.

“En la semana en la que ocurrió se decía que sabían quiénes eran, pero que nadie decía nada. Todo esto se continúa investigando, tenemos fe de que todo esto va a salir a la luz de que los atacantes van a aparecer y se va a hacer justicia, porque es lo que pedimos para que estas cosas dejen de pasar en las instituciones, no solamente con los alumnos, también con los directivos que se nota que no hacen nada”, finalizó.