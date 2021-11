Intento de abuso en el Scalabrini Ortiz: "Le querían abrir las piernas y tirarla al piso"

La jovencita que hoy denuncia el abuso tiene 13 años y habría sido atacada por dos chicos de grados más avanzados. Uno de los implicados fue reconocido por la chomba de la promoción del colegio.

"A las 9.15 recibo un llamado de mi hija. Me dijo que estaba mal. No le dijo a la preceptora que se sentía y por eso me fui directo al colegio. Pensando que era un malestar común llegó tranquila pero ahí me confiesa que la manosearon en el baño", expresó la madre.



De acuerdo a su relato, en el recreo de las 9.05 horas, la menor fue empujada por dos estudiantes a un baño que está ubicado en el primer piso del establecimiento. Mientras uno hacía de campana, el otro intentó quitarle la ropa y abusarla.

InformateSalta llegó hasta las puertas de la Institución, donde dialogó con Mariano, hermano de la denunciante "Yo cuando llegué mi mamá estaba temblando. Ella dio especificaciones de como tenía el pelo, la chomba, como era de rasgos físicos. Hace rato sale el presidente de la promo y me dice que mi hermana no expresó bien los rasgos que era" contó.

Mariano igual aclaró que la denuncia ya está radicada y que en ella hay una perfecta descripción de sus atacantes. "Mis padres y mi hermana están ahora en el reconocimiento en la comisaría de Lola Mora, están viendo las cámaras de seguridad"

Consultado por sus sentimientos ante la situación que le toca vivir hoy a su hermana manifestó su dolor. "Tengo tres hermanas y me duele en el alma, mi padre entre llantos me decía en el único lugar donde puede cuidar a sus hijos es en el colegio. Los mandan al jardín confiando en él, para que al final esto pase en el baño del colegio" reprochó.

Agradecido de que hoy su hermana pueda contar lo que le pasó. ""Le querían abrir las piernas y tirarla al piso, ella pudo empujarlo y patalear y salir corriendo si no se defendía iban a abusar de ella", dijo.

En cuanto a los directivos y su accionar contó que cuando ellos llegaron a la Institución les hacían muchas preguntas, la estaban mareando. "La vicedirectora me dijo que si yo no me calmaba iba a llamar a la policía, ella no sabía que yo era menor de edad"

Las cámaras que hoy revisan están ubicadas en el medio de los dos baños por lo que sería factible la identificación por este medio.

En tanto alumnas de la sentada que hoy realizan en las puertas de la Institución dialogó con InformateSalta y dijo "Nos pudo pasar a cualquiera, tenemos mucha empatía porque es una mujer. Lo más lamentable es que la directora y la vice siendo mujeres no se sensibilicen con nuestro genero. Salieron a hablar para que entremos, esto no es posible, nos van a querer amedrentar adentro porque no están las cámaras y nos van a amenazar".

"Tenemos que ir en grupito para que no nos violen y no nos abusen"

Pedido de seguridad

"En un colegio tiene que haber seguridad, compañerismo y respeto. Cobran 2000 de inscripción para que no haya nada. El techo se está cayendo a pedazo" continuó. "Esto no fue un intento. si hay una acción que comete una persona hacia otra sin que la otra le de el consentimiento, sigue siendo una violación por más que no haya penetración, es un manoseo, una violación y esto tiene que parar. Estamos en el colegio, nos pudo pasar a todas las que estamos acá"

"Vamos al baño y nos comienzan a silbar no importa si tenemos pantalón o pollera, todo el tiempo hay acoso acá, miradas y todo", relató otra alumna.

"La única respuesta, es culpa de nosotras. si queremos venir con pantalón que nos dejen, tratan de encubrirlo, es un dolor adentro" dijo otra.