Aberrante: cámaras muestran la desesperación de la menor atacada en el Scalabrini Ortiz

Desde hace más de una semana en Salta y provincias vecinas se vienen conociendo denuncias de acoso y abuso dentro de distintas instituciones educativas sobre docentes, pero en el colegio Scalabrini Ortíz, el jueves los alumnos decidieron dar a conocer un hecho gravísimo de un presunto abuso sobre una menor de 13 años en manos de otros dos alumnos más grandes.

Lo cierto es que con el correr de los días los padres denuncian que nada avanzó la investigación e identificación de los atacantes e insisten en que no es algo simple lo que su hija vivió y que hoy está totalmente afectada.

"Mi hija fue atacada en el baño, con intento de abusarla. Fueron directamente a abusar de ella. Nos dicen que la Directora está al tanto de quiénes son, la Directora los está encubriendo, les dice a los chicos que se callen" aseguró.

Además advirtió que la Vicedirectora sigue amenazando a su hijo, que es quien acompaña a las alumnas que se manifiestan afuera de la institución.

La mujer denunció que la preceptora mintió respecto a su hija. "Que mi hija se cortó las venas en el baño, que ella la encontró y ella llamó a la policía y no es así. Mi hija se sintió mal en ese momento en que las compañeras la llamaron y le dijeron eso, no es así" reprochó.

Entre llantos, cuestionó los dichos del Ministro de Educación que habría minimizado todo diciendo que "es un problema entre alumnitos". "A ella la atacaron la quisieron violar. Saben lo que es ver a un padre derrumbarse viendo las grabaciones, ver a su hija salir del baño toda aterrada y asustada con su barbijo en la mano acomendándose su ropa".

El padre en tanto, contó que al ver las cámaras se ve a la joven muy mal. "Sale mal angustiada, aterrada y desde que pasó esto, no recibió apoyo de nadie"

El hombre continuó, "Si mi hija no se hubiera defendido esto sería una desgracia. Desde ese momento no tenemos tranquilidad, la directora no se comunicó con nosotros, no recibimos apoyo de nadie, ni el supervisor. Nosotros nos estamos moviendo para que se haga algo, parece como si nada" concluyó por Somos Salta.