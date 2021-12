Femicidio cajoneado: La ampliación de denuncia por la muerte de Agustina nunca salió de Coronel Moldes

El 22 de octubre pasado fue trágico en Coronel Moldes cuando se conoció que una joven de 17 años había sido abordada y asesinada por su ex pareja al salir de su casa para asistir al colegio. Luego se conoció que la joven se llamaba Agustina Cruz y que había hecho numerosas denuncias exponiendo a Juan Gallardo, su ex novio. Desde un primer momento, la familia y allegados denunciaron desprotección de las autoridades policiales y judiciales.

A partir del hecho se montaron distintas marchas pidiendo justicia y se conoció que Yanina Cruz, madre de la joven, vendía comida para poder costear los gastos de su abogada particular.

En las últimas horas, las miradas volvieron a dirigirse a Coronel Moldes debido a que salió a la luz que la ampliación de denuncia hecha por la madre de la joven nunca salió de la comisaría de Moldes para continuar con su curso legal.

Esta ampliación tiene fecha del 30 de septiembre y en ella, la madre de Agustina relató sucesos de la jornada previa al asesinato de su hija. “En la ampliación había agregado que el día anterior se lo vio a Gallardo en Moldes. El día antes tuve que retirar a mi hija del colegio porque estaba con una crisis de pánico por él. Recibía llamadas de una mujer donde le decía que tenía un mensaje para ella”, dijo.

“Agustina cambió tres veces de número de teléfono, todo eso se puso en la ampliación. Él ya la había amenazado de muerte”

Según explica Yanina Cruz fue su abogada quien la alerto respecto a la demora injustificada que presentaba su ampliación de denuncia. “La ampliación nunca salió de la comisaría siendo que ahora es cuestión de enviarlo de manera virtual, apretando un botón. Si no hubiera tenido una abogada particular no sabría estas cosas”, añadió la mujer.

Para finalizar, la madre de Agustina señaló que Gallardo no es el único responsable por la muerte de su hija: “Si se hubieran hecho las cosas bien mi hija quizás estaría conmigo. Que se investigue bien y que caigan los que tengan que caer”, concluye.