Caso Gramajo: "En lo moral, debe hacer el análisis si realmente debería asumir"

Pasan las jornadas y el escándalo desatado con la concejal electa Soledad Gramajo, edil de la Capital salteña, sigue vigente con todas las repercusiones que tuvo el video que se difundió, en el cual se la ve manejando en presunto estado de ebriedad y sobre las piernas de un hombre.

Ahora quien se manifestó al respecto fue la concejal de SI, Paula Benavides, quien señaló que en caso de proceder con el juicio político a Gramajo, como se planteó en su momento, será necesario un procedimiento acorde a la situación analizando todas las aristas, como así dejando la decisión de su dimisión desde una perspectiva moral.

En diálogo con CNN Salta -94.7 MHZ- Benavides reflexionó que si hay un pedido de algún edil o bloque para el juicio político o destitución, se debe analizar en la Comisión de Labor Parlamentaria y los presidentes de bloque deben tomar la determinación para proceder con tales procesos.

“Para la consecución se debe dar en un proceso legal, se le debe dar la oportunidad para que presente todas las pruebas, la oportunidad de defensa y analizar si hay mérito suficiente para la destitución”, explicó los tecnicismos de la cuestión.

“Por otro lado tenemos la cuestión moral, ella debe hacer el análisis si realmente debería asumir en su gestión”, se sinceró Benavides sobre su postura aunque reconoció que, en el caso de las pruebas, no hay una fecha del video como un acta policial que diga si hubo algún nivel de alcoholemia por ejemplo, con lo cual “es una situación difícil para un juicio político en cuanto a los elementos probatorios”.

“En lo legal, tenemos la complejidad de determinar cuáles son las pruebas, cuándo fueron los hechos”

La conducción

Por otra parte se le consultó a la concejal sobre las autoridades de la próxima conformación del Concejo Deliberante cuando se haga el recambio de ediles, y si le gustaría pelear por la vicepresidencia primera.

“Eso estamos hablando todavía, no se han terminado de definir las autoridades para el Concejo, el viernes sabremos quiénes serán”, dijo primeramente pero fue cauta al responder sobre sus pretensiones. “No sabemos si iré por la vicepresidencia, no quiero adelantar nada”.