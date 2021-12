Madile dijo que habló con Gramajo y que mañana asumirá como concejal

En la previa a la asunción de la nueva conformación del Concejo Deliberante de Salta, el actual presidente del cuerpo, Darío Madile, estuvo participando en InformateSalta por Canal 9 Multivisión donde comentó sus expectativas ante la renovación de los ediles y reconociendo que todas las miradas de la jura quedarán en torno a Soledad Gramajo y la polémica a su alrededor.

“La sesión (de jura) toma lamentablemente un protagonismo no por lo que es sino por un escándalo mediático”, se sinceró a su parecer agregando: “Me da bronca que estemos en boca de todos por esta cuestión y no por lo que viene, hay 16 concejales por asumir, ideas nuevas y proyectos, debatir el presupuesto municipal pero obviamente no podemos eludir un hecho mediático que deberemos trabajar en son de lo que ocurrió”.

Así mismo enfatizó sobre el escándalo con Gramajo que, si bien el hecho no se puede eludir, se debe proceder acorde a las indicaciones de la carta orgánica. “¿Qué dice la carta? Ante un pedido o denuncia, se conforma la comisión de juicio político, que se presente el derecho de defensa, las pruebas y se elabore una opinión sobre la causa, en base a eso tomar una resolución”, explicó los procedimientos.

Con lo cual Madile llamó a sus pares a ser respetuosos de los procedimientos ante la situación de la edil. “Debemos cumplir con la carta, que tenga un desenlace según los procedimientos; mientras, Gramajo está legitimada para asumir”.

“Tuve un diálogo con ella y está decidida a asumir”

Por otra parte Madile se mostró expectante por la etapa que se viene aguardando, entre otros temas, el debate el proyecto del presupuesto municipal. “Anhelo uno que sea con mucha obra pública no solo por lo que necesita la ciudad sino por la reactivación postpandemia que necesitamos”, declaró sus expectativas.

Así, concluyó su charla con los conductores Sebastián Quinteros y Rebeca Aldunate contando su esperanza de una mejor relación entre el Concejo y la Municipalidad. “Apelo a la madurez política, no podemos darnos el lujo de una situación tensa”, finalizó.